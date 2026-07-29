‘Generation Gutter’ विवाद पर कंगना रनौत ने नहीं झुकाए तेवर, VIDEO में बोलीं- ‘क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?’

वहीं, एक ने लिखा, 'आपकी बातों से असहमत हूं… GenZ समस्या नहीं है ना? और युवाओं में जागरुकता बढ़ाने, जवाबदेही की मांग करने और कोई न सुने तो अपना स्टैंड लाने और अपना अधिकार मांगने की शक्ति है…और वास्तविकता तो हर कोई जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है…और रही बात सोशल मीडिया की तो यह दर्शाता है कि लोग किसकी परवाह करते हैं - अगर लोग सकारात्मकता फैलाते हैं तो सकारात्मकता के रुझान और अगर वे नकारात्मकता फैलाते हैं तो यह इस तरह का चलन है फर्क नहीं पड़ता।"