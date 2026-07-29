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‘Generation Gutter’ विवाद पर कंगना रनौत ने नहीं झुकाए तेवर, VIDEO में बोलीं- ‘क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?’

Kangana Ranaut Clarification on Gen Z Controversy: कंगना रनौत ने Gen Z पर विवादित टिपण्णी देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद उनको विपक्ष और सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. अब एक्ट्रेस ने इस पर अपनी सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा?
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 29, 2026

Kangana Ranaut Generation Gutter Controversy

Gen Z विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने दिया जवाब। (फोटो सोर्स: X-@PTI_News)

Kangana Ranaut Generation Gutter Controversy:  बॉलीवुड एक्टर और BJP सांसद कंगना रनौत ने बीते दिन ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कुछ युवा हिंदू महिलाएं बिना किसी जवाबदेही के आजादी का दिखावा करती हैं और उन्हें ‘जेनरेशन गटर’ कहा। अपने कमेंट्स पर मिली आलोचनाओं और विरोध के बाद, एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करके अपनी बात पर सफाई दी है।

अपनी पोस्ट में कंगना ने क्या कहा

कंगना ने अपने ‘मीडिया दोस्तों’ के लिए एक रील बनाई और कहा, “हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई असल शब्दों से ये सेक्सुअलाइज कर दे। घर के बुज़ुर्गों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो। हम इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे।”

कंगना ने कहा कि मीडिया उन पर हमला कर रहा है और ये नहीं दिखाया कि उन्होंने स्काईरूट प्रोग्राम को कैसे बधाई दी और NEET एग्जामिनर्स के लिए शुभकामनाएं भी दीं। लेकिन कुछ फॉलोअर्स और कमेंट्स के लिए, इन चैनलों ने उनकी बातें दिखाई हैं, और कुछ फेमिनिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं पर ‘गरिमा का बोझ’ क्यों होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, “एक्सक्यूज मी? क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना कोई चॉइस नहीं है! अगर आपको समाज में रहना है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां मेरी नाक और कान शुरू होते हैं।”

कंगना की पोस्ट पर फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

कंगना रनौत के इस वीडियो पर लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि उन्होंने Gen Z के लिए गलत बात की है. एक यूजर ने लिखा, 'जिसके पास पावर होती हैं। उसको कोई ट्रोल भी करे। घंटा फर्क नहीं पड़ता है, डोनाल्ड ट्रम्प, किम जौंग इसके उदाहरण हैं, समझ गए कॉमेंट देने वाले भाई लोगो।

वहीं, एक ने लिखा, 'आपकी बातों से असहमत हूं… GenZ समस्या नहीं है ना? और युवाओं में जागरुकता बढ़ाने, जवाबदेही की मांग करने और कोई न सुने तो अपना स्टैंड लाने और अपना अधिकार मांगने की शक्ति है…और वास्तविकता तो हर कोई जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है…और रही बात सोशल मीडिया की तो यह दर्शाता है कि लोग किसकी परवाह करते हैं - अगर लोग सकारात्मकता फैलाते हैं तो सकारात्मकता के रुझान और अगर वे नकारात्मकता फैलाते हैं तो यह इस तरह का चलन है फर्क नहीं पड़ता।"

जबकि एक ने कंगना की तारीफ़ करते हुए लिखा, "बेहतरीन एक्टर, दमदार आवाज और पहाड़ों जैसी साफ-सुथरी गर्मजोशी! ये बेबाक अपडेट बहुत पसंद आया।

‘किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते’

कंगना ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई उनके परिवार वालों को अच्छी तरह नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गाली-गलौज करने का हक है। “PM को एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। कोई उनको लीडर, दोस्त, परिवार, कोई उनको भगवान मानता है। किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते। ये कोई कूल नहीं बनना है। ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको नहीं आती है तो सीखना पड़ेगा।”

एक्टर ने लोगों से ‘फेमिनाजी’ के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करने की अपील की। “इस भौंडेपन को सिर्फ आप अपने कमरे में दिखा सकते हैं। बाहर जाकर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा… आपकी अन्धकार वाली जिंदगी हो जाएगी।”

उन्होंने आखिर में कहा कि साइंस हमें बताता है कि इंसानी जिंदगी एवोल्यूशन पर आधारित है, लेकिन फेमिनाजी जानवरों जैसी आदतों को बढ़ावा देने पर तुली हुई है, जिससे सिर्फ जेल हो सकती है। कंगना ने कहा कि वो बस यही उम्मीद करती हैं कि लोग भी आगे बढ़ें, न कि पीछे हटें, और उन्होंने सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं।

प्रोटेस्ट पर कंगना के कमेंट्स

इससे पहले, कंगना ने Gen Z प्रोटेस्ट की आलोचना की थी। कंगना ने लिखा, “मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी गंदगी नहीं देखी। Gen Z प्रोटेस्ट की ये रील उल्टी लाने वाली हैं, जिस तरह से वे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हर फ्रेम में सब कुछ इतना अजीब और इतना घटिया एक साथ नहीं देखा।”

उनकी ये बात तब आई जब दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाले पोस्ट और वीडियो हटाने का निर्देश दिए हैं। कहा जाता है कि ये पोस्ट 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान अपलोड किए गए थे।

CJP प्रोटेस्ट में Gen Z की पिटाई पर कंगना रनौत का विवादित बयान, बोलीं- ‘जब बोलते हो, तो सुनना भी पड़ेगा’

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Updated on:

29 Jul 2026 05:11 pm

Published on:

29 Jul 2026 04:34 pm

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