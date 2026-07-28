पाकिस्तान में हिंदू महिला के लिए लड़ता दिखा मुस्लिम किरदार, ‘Batwara 1947’ का ट्रेलर देख फैंस बोले- ‘दिल छू लिया’

करीब तीन मिनट के ट्रेलर में सनी देओल अपने दमदार डायलॉग्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से प्रभावित करते हैं। तो वहीं शबाना आजमी भी लीड रोल में नजर आती हैं। लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी कर रहीं प्रीति जिंटा की झलक ट्रेलर में सीमित है, जबकि करण देओल को भी कम स्क्रीन टाइम मिला है। दरअसल, ट्रेलर में एक्शन के साथ इमोशनल सीन्स का संतुलन देखने को मिलता है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि फिल्म सिर्फ विभाजन की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और रिश्तों का संदेश भी देने की कोशिश करती है।