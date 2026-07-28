“पति की ताकत से डरती थी”, रैपर बादशाह की पत्नी ईशा रिखी का पोस्ट वायरल, फैंस बोले आप स्ट्रॉन्ग हो, हम आपके साथ हैं

ईशा रिखी ने अपने बयान में किसी भी घटना का सीधा जिक्र नहीं किया और न ही कोई स्पष्ट आरोप लगाए है, लेकिन उनके शब्दों ने बादशाह संग उनके बिगड़ते रिश्तों की अटकलों को हवा दे दी है। इस मामले में अभी तक बादशाह या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, "आप एक मजबूत महिला हो और हर कोई आपके साथ है।" दूसरे ने लिखा, "मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना! तुम्हें मज़बूत रहना है, डरना नहीं है। दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी।" तीसरे ने लिखा, "किसी को भी इस दौर से नहीं गुज़रना चाहिए, लेकिन तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज़्यादा मज़बूत हो। ढेर सारा प्यार।" एक अन्य ने लिखा, "मजबूत रहो!! सब तुम्हारे साथ हैं।" एक और यूजर ने लिखा, "डरने की जरूरत नहीं है।"