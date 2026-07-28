28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

“मैंने पिता की मौत में उनकी मदद की” ‘लॉक अप 2’ में राम कपूर ने किया बड़ा खुलासा, फैंस बोले- आप पर गर्व है सर

Ram Kapoor Secret: 'लॉक अप 2' में अभिनेता राम कपूर ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित अपने पिता की इच्छा पर उनकी मौत की प्लानिंग में मदद की थी, जिसके कारण उनकी मां और बहन उनसे अलग हो गईं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो इस बात के लिए माने थे। अब लोग कमेंट कर राम कपूर को सपोर्ट कर रहे हैं।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 28, 2026

Ram Kapoor secret reveals lock upp 2 helping father plan his death after pancreatic cancer at 73

राम कपूर (Photo Source- Netflix Show Lock Upp 2)

Ram Kapoor help Planning father death: नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) का हालिया एपिसोड काफी भावुक और चौंकाने वाला रहा है। इस हफ्ते शो में एक खास टास्क आयोजित किया गया था, जहां कंटेस्टेंट्स को भोजन के बदले दूसरों के राज सुरक्षित रखने थे। इसी दौरान टेलीविजन और बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor) का एक ऐसा गहरा राज सामने आया, जिसे सुनकर शो में मौजूद हर सदस्य की आंखें नम हो गईं और हर कोई हैरान रह गया। राम कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में मदद की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी। कोई एक्टर के पक्ष में बोलने लगा तो कोई उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा।

राम कपूर ने लॉक अप 2 में किया खुलासा

राम कपूर ने लॉक अप 2 में अपना बड़ा गहरा राज बताया। जैसे ही स्क्रीन पर उनके सामने 'पिता' शब्द आया एक्टर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में खुद उनकी मदद की थी। राम ने बताया कि उनके पिता को 63 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। 18 बार कीमोथेरेपी के बाद वह ठीक हो गए थे और 73 साल की उम्र तक एक बेहतरीन जिंदगी जी। लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान उनका कैंसर वापस लौट आया।

"क्या तुम मरने में मेरी मदद करोगे?"

सिंगापुर में मौजूद राम कपूर ने पिता ने आगे और इलाज न कराने का मन बना लिया था। राम कपूर ने उस बेहद कठिन पल को याद करते हुए बताया कि उनके पिता ने फोन कर उनसे सीधे पूछा था- "क्या तुम मरने में मेरी मदद कर सकते हो?" शुरुआत में राम पूरी तरह स्तब्ध थे, लेकिन पिता ने उनसे कहा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वह अकेले घुट-घुट कर मरेंगे। इसके बाद राम ने उन्हें आखिरी वक्त में अकेला न छोड़ने का वादा किया।

ICU में बिना इलाज के बीते अंतिम क्षण

राम ने बताया कि वह अपने पिता के साथ अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता था कि अंदर असल में कोई इलाज नहीं चल रहा था। उनके पिता चाहते थे कि उनके निधन पर कोई आंसू न बहाए और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए।

5 साल से मां और बहन ने नहीं की बात

इस फैसले के पारिवारिक परिणामों पर बात करते हुए राम कपूर काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि इस बात के लिए उनकी मां और बहन ने उन्हें आज तक माफ नहीं किया है और पिछले 5 सालों से दोनों उनसे बात नहीं करती हैं। इसके बावजूद राम को लगता है कि उन्होंने एक बेटे के रूप में सही फर्ज निभाया। उन्होंने कहा, "हर कोई राजा की तरह जीता है, लेकिन मेरे पिता राजा की तरह दुनिया से गए।"

इस राज के बाद राम कपूर को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मजबूत बनो राम कपूर।" दूसरे ने लिखा, "यह बहुत दुखद है, हे भगवान।" तीसरे ने लिखा, "सच कहूं तो राम कपूर ने यहां हमारा दिल छू लिया। ऐसी चीज जिससे किसी भी बच्चे को कभी नहीं गुजरना चाहिए।" चौथे ने लिखा, "भगवान किसी को कैंसर मत दे..बहुत दुख है।" एक अन्य ने लिखा, "राम कपूर आप पर गर्व है।"

‘ये सिर्फ कोई अपने पति या बॉयफ्रेंड के लिए करता है’ हर्षद चोपड़ा हुए थे बाहर तो उनकी बेडशीट ओढ़कर सोईं शिवांगी, भड़के लोग

ये भी पढ़ें
Shivangi Joshi sleeps Harshad Chopda bedsheet after his exit Lock Upp Season 2 people calls it cringe

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 07:04 am

Published on:

28 Jul 2026 06:57 am

Hindi News / Entertainment / “मैंने पिता की मौत में उनकी मदद की” ‘लॉक अप 2’ में राम कपूर ने किया बड़ा खुलासा, फैंस बोले- आप पर गर्व है सर

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन लीक हुआ ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एपिसोड 4? समय रैना ने ली चुटकी, इस्तीफे पर की बात

Samay Raina Indias Got Latent Season 2 Episode 4 leak before Netflix Premiere Raghav Juya clip viral
OTT

Duet Trailer: सिद्धांत गुप्ता की शॉर्ट फिल्म ‘Duet’ का धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

duet trailer out
OTT

1998 ब्लैकबक केस पर बनी ‘काला हिरण’ को मिला कोर्ट से बड़ा झटका, जानिए क्या है फिल्म और सलमान खान से जुड़ा विवाद

Salman Khan and Kala Hiran Teaser Controversy
बॉलीवुड

‘क्या महिलाओं और बच्चों को बनाया गया था Human Shield?’ प्रियंका चोपड़ा की मां के सवाल पर पत्रकार का पलटवार

Priyanka Chopra mother
मनोरंजन

‘मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी’, Sana Saeed का छलका दर्द, बोलीं- बीमारी पहचानने में 6 साल, ठीक होने में लगे 4 साल

Sana Saeed Bulimia
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.