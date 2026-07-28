“मैंने पिता की मौत में उनकी मदद की” ‘लॉक अप 2’ में राम कपूर ने किया बड़ा खुलासा, फैंस बोले- आप पर गर्व है सर

Ram Kapoor help Planning father death: नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) का हालिया एपिसोड काफी भावुक और चौंकाने वाला रहा है। इस हफ्ते शो में एक खास टास्क आयोजित किया गया था, जहां कंटेस्टेंट्स को भोजन के बदले दूसरों के राज सुरक्षित रखने थे। इसी दौरान टेलीविजन और बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor) का एक ऐसा गहरा राज सामने आया, जिसे सुनकर शो में मौजूद हर सदस्य की आंखें नम हो गईं और हर कोई हैरान रह गया। राम कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में मदद की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी। कोई एक्टर के पक्ष में बोलने लगा तो कोई उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा।