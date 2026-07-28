“मैंने पिता की मौत में उनकी मदद की” ‘लॉक अप 2’ में राम कपूर ने किया बड़ा खुलासा, फैंस बोले- आप पर गर्व है सर

राम कपूर (Photo Source- Netflix Show Lock Upp 2)
Ram Kapoor help Planning father death: नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) का हालिया एपिसोड काफी भावुक और चौंकाने वाला रहा है। इस हफ्ते शो में एक खास टास्क आयोजित किया गया था, जहां कंटेस्टेंट्स को भोजन के बदले दूसरों के राज सुरक्षित रखने थे। इसी दौरान टेलीविजन और बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor) का एक ऐसा गहरा राज सामने आया, जिसे सुनकर शो में मौजूद हर सदस्य की आंखें नम हो गईं और हर कोई हैरान रह गया। राम कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में मदद की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी। कोई एक्टर के पक्ष में बोलने लगा तो कोई उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा।
राम कपूर ने लॉक अप 2 में अपना बड़ा गहरा राज बताया। जैसे ही स्क्रीन पर उनके सामने 'पिता' शब्द आया एक्टर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में खुद उनकी मदद की थी। राम ने बताया कि उनके पिता को 63 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। 18 बार कीमोथेरेपी के बाद वह ठीक हो गए थे और 73 साल की उम्र तक एक बेहतरीन जिंदगी जी। लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान उनका कैंसर वापस लौट आया।
सिंगापुर में मौजूद राम कपूर ने पिता ने आगे और इलाज न कराने का मन बना लिया था। राम कपूर ने उस बेहद कठिन पल को याद करते हुए बताया कि उनके पिता ने फोन कर उनसे सीधे पूछा था- "क्या तुम मरने में मेरी मदद कर सकते हो?" शुरुआत में राम पूरी तरह स्तब्ध थे, लेकिन पिता ने उनसे कहा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वह अकेले घुट-घुट कर मरेंगे। इसके बाद राम ने उन्हें आखिरी वक्त में अकेला न छोड़ने का वादा किया।
राम ने बताया कि वह अपने पिता के साथ अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता था कि अंदर असल में कोई इलाज नहीं चल रहा था। उनके पिता चाहते थे कि उनके निधन पर कोई आंसू न बहाए और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए।
इस फैसले के पारिवारिक परिणामों पर बात करते हुए राम कपूर काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि इस बात के लिए उनकी मां और बहन ने उन्हें आज तक माफ नहीं किया है और पिछले 5 सालों से दोनों उनसे बात नहीं करती हैं। इसके बावजूद राम को लगता है कि उन्होंने एक बेटे के रूप में सही फर्ज निभाया। उन्होंने कहा, "हर कोई राजा की तरह जीता है, लेकिन मेरे पिता राजा की तरह दुनिया से गए।"
इस राज के बाद राम कपूर को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मजबूत बनो राम कपूर।" दूसरे ने लिखा, "यह बहुत दुखद है, हे भगवान।" तीसरे ने लिखा, "सच कहूं तो राम कपूर ने यहां हमारा दिल छू लिया। ऐसी चीज जिससे किसी भी बच्चे को कभी नहीं गुजरना चाहिए।" चौथे ने लिखा, "भगवान किसी को कैंसर मत दे..बहुत दुख है।" एक अन्य ने लिखा, "राम कपूर आप पर गर्व है।"
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