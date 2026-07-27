‘क्या महिलाओं और बच्चों को बनाया गया था Human Shield?’ प्रियंका चोपड़ा की मां के सवाल पर पत्रकार का पलटवार

डॉ. चोपड़ा की टिप्पणी पर पत्रकार ने विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि किसी भी महिला या बच्चे का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के रूप में नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि भारी बैरिकेटिंग के कारण जगह कम होने से भीड़ सड़क की ओर बढ़ी थी और जब हालात बिगड़े तो कुछ महिलाएं स्वेच्छा से एक-दूसरे की मदद और सुरक्षा के लिए आगे आईं। उनका कहना था कि किसी को भी जानबूझकर ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन में मौजूद कई महिलाओं ने खुद को भीड़ के बीच सुरक्षित महसूस किया और बच्चों के साथ आए अभिभावकों का उद्देश्य उन्हें किसी तरह की ढाल बनाना नहीं था। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की टिप्पणियों के बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अपने-अपने नजरिए से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।