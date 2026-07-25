धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं प्रियंका चोपड़ा- ‘हर उस स्टूडेंट के लिए’, आलिया भट्ट-विक्की कौशल समेत सितारों ने दिया रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resigns: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं और बढ़ते जनदबाव को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले कई दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन जारी था, जहां प्रदर्शनकारियों ने जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की थी।