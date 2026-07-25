NEET Protest में उतरे मानव कौल, छात्रों के बीच बांटी पानी की बोतलें, बोले- ‘उनकी आवाज सबसे अहम है’

मुंबई का ये प्रदर्शन कथित NEET पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, इस रैली में करीब 2,000 से 2,500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन में मानव कौल के अलावा अतुल कुलकर्णी, अर्जुन माथुर, कृतिका कामरा, चंदन रॉय सान्याल और कॉमेडियन कुणाल कामरा जैसे कई स्टार भी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्र बेहतर और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में मानव कौल का छात्रों के बीच जाकर उनकी मदद करना और खुद से ज्यादा उनकी आवाज को महत्व देना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।