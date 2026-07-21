‘NEET पर चुप क्यों हैं स्टार्स?’ वीर दास से लेकर सोनू सूद तक ने उठाए सवाल, बोले-युवा पीढ़ी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है

बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और उन्होंने छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आंदोलन की मांगें अभी भी बरकरार हैं। CJP के नेताओं का कहना है कि जब तक परीक्षा से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके बयान का सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने कलाकारों को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से दूर रहने की सलाह दी। फिलहाल, छात्र आंदोलन और उस पर सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाएं चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई हैं।