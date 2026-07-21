‘कोचिंग सेंटर छात्रों को भड़का रहे’, NEET Paper Leak के हंगामे के बीच कंगना रनौत के बयान पर विवाद, हुईं ट्रोल

हालांकि कंगना का एक और बयान सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ कोचिंग सेंटर छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई की जरूरत है। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर ध्यान देना चाहिए, जबकि कुछ ने कंगना के बयान को वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया।