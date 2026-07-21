Lock Upp में भारी बवाल, हर्षद ने श्रेया को दिखाई मिडल फिंगर, लोग बोले- इसे शो से तुरंत बाहर निकालो

रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए जा रहे इस रियलिटी शो में अब मुकाबला और कठिन हो गया है। कंटेस्टेंट्स को हर टास्क के साथ नए नियमों का सामना करना पड़ रहा है। शो में अभी कई हफ्ते बाकी हैं और ऐसे में दर्शकों की नजर इस बात पर रहेगी कि इस विवाद पर मेकर्स और होस्ट क्या रुख अपनाते हैं, साथ ही हर्षद चोपड़ा अपनी इस हरकत पर कोई सफाई देते हैं या नहीं।