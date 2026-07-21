‘ऐसा सजा देंगे कि कभी NEET अखबार लीक नहीं करेंगे’, हंगामे के बीच रवि किशन के बयान पर शुरू हुआ नया विवाद

संसद की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब सांसद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब रवि किशन से प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। हालांकि इसी दौरान बोलते-बोलते उन्होंने "NEET अखबार लीक" शब्द का इस्तेमाल कर दिया।