‘स्टूडेंट्स भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं’, NEET पेपर लीक विवाद पर प्रीति जिंटा ने की सरकार से अपील

प्रीति जिंटा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करेगी, ताकि उनकी सेहत और खराब न हो। बता दें, प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये लड़ाई, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। प्रीति ने छात्रों और सोनम वांगचुक को अपना पूरा समर्थन भी जताया।