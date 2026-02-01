20 साल पहले विदेश में हुआ था ये बड़ा कांड, तब प्रीति जिंटा ने लिया था सेलिना जेटली का स्टैंड

सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए प्रीति जिंटा को "नाम से अच्छी, स्वभाव से ब्रिगेड कमांडर" बताया। उन्होंने प्रीति को "एक फौजी की बेटी! दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और हिम्मत की धनी महिला" कहकर संबोधित किया। इसके बाद सेलिना ने आगे लिखा कि प्रीति जैसी महिलाएं ही दुनिया को चलाती हैं और वो सशक्त महिलाओं की जीती-जागती मिसाल हैं। बता दें, सेलिना ने 2006 के हीट वर्ल्ड टूर की एक घटना को याद किया, जिसमें प्रीति, अक्षय कुमार, सैफ अली खान और सुष्मिता सेन भी शामिल थे।