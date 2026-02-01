20 साल पहले विदेश में हुआ था ये बड़ा कांड, तब प्रीति जिंटा ने लिया था सेलिना जेटली का स्टैंड

सेलिना जेटली संग प्रीति जिंटा (सोर्स: x @CelinaJaitly के अकाउंट द्वारा)
Celina Jaitly Post for Preity:बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली, जो अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव और निजी दुखों का सामना कर रही हैं, उन्होंने अपनी गहरी दोस्ती का एक और उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी करीबी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के बारे में एक किस्सा शेयर किया है जिसे वे आज तक नहीं भूल पाई हैं।
सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए प्रीति जिंटा को "नाम से अच्छी, स्वभाव से ब्रिगेड कमांडर" बताया। उन्होंने प्रीति को "एक फौजी की बेटी! दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और हिम्मत की धनी महिला" कहकर संबोधित किया। इसके बाद सेलिना ने आगे लिखा कि प्रीति जैसी महिलाएं ही दुनिया को चलाती हैं और वो सशक्त महिलाओं की जीती-जागती मिसाल हैं। बता दें, सेलिना ने 2006 के हीट वर्ल्ड टूर की एक घटना को याद किया, जिसमें प्रीति, अक्षय कुमार, सैफ अली खान और सुष्मिता सेन भी शामिल थे।
इस पर उन्होंने बताया कि इस कॉन्सर्ट टूर के दौरान अमेरिका में स्थानीय आयोजक के साथ उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके दौरान प्रीति ने बिना किसी बनावटीपन या शोर-शराबे के, एक फौजी की बेटी की तरह उनके लिए आवाज उठाई थी। जिस पर प्रीति ने बिना किसी भेदभाव के विदेशी धरती पर सेलिना की मदद की, जिसकी याद सेलिना के दिल में आज भी ताजा है।
इतना ही नहीं, प्रीति और सेलिना ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, फिर भी उनके बीच एक गहरा और मजबूत रिश्ता है। सेलिना का मानना है कि दोनों के आर्मी बैकग्राउंड से आने के कारण ही उनका रिश्ता इतना खूबसूरत और मजबूत है। दोनों के पिता सेना में थे और शायद इसी वजह से उनमें एक-दूसरे के प्रति गहरी समझ और सम्मान है।
