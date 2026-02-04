4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल जाएंगे एक्टर राजपाल यादव? 50 लाख के चेक बाउंस मामले में एक और झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव फिलहाल चेक बाउंस मामले को लेकर मुसीबत से घिरे नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नई याचिका को खारिज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 04, 2026

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case (सोर्स- एक्स)

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी पचड़े को लेकर चर्चा में हैं। अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल इस वक्त एक गंभीर मामले का सामना कर रहे हैं। चेक बाउंस केस में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अभिनेता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सरेंडर की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।

50 लाख रुपये के चेक का मामला (Rajpal Yadav Cheque Bounce Case)

दरअसल, राजपाल यादव पर करीब 50 लाख रुपये से जुड़े चेक बाउंस का मामला चल रहा है। इससे पहले अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो तय तारीख तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करें। हालांकि अभिनेता ने कोर्ट में गुहार लगाई कि उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए ताकि वह रकम का इंतजाम कर सकें। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अभिनेता को राहत देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। न्यायालय का मानना था कि पहले से तय आदेश के बावजूद समय बढ़ाने की मांग न्यायसंगत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि राजपाल यादव को तय समय पर सरेंडर करना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता के फैंस भी हैरान नजर आ रहे हैं।

क्या है पूरा चेक बाउंस मामला?

भारत में चेक बाउंस से जुड़े मामलों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो ये आपराधिक अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में आरोपी को जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि चेक अमाउंट से दोगुनी तक हो सकती है, जबकि जेल की सजा दो साल तक की हो सकती है।

राजपाल यादव के मामले में भी अदालत ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यह केस चल रहा था और अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

करियर बनाम कानूनी मुश्किलें

राजपाल यादव ने अपने करियर में ‘हंगामा’, ‘चुप चुप के’, ‘भागम भाग’, ‘भूल भुलैया’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनकी कॉमेडी ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का चहेता बनाया। लेकिन बीते कुछ वर्षों में उनका नाम फिल्मों से ज्यादा विवादों और कानूनी मामलों से जुड़ता नजर आया है। आखिरी बार वो फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आए थे।

ये भी पढ़ें

हिंदू एक्टर ने करवाया अल्लाह के नाम का टैटू, फोटो सामने आते ही मचा बवाल, ‘द 50’ में नजर आ रहा अभिनेता
TV न्यूज
Karan Patel Tattoo in Show The 50

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Feb 2026 06:25 pm

Published on:

04 Feb 2026 06:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल जाएंगे एक्टर राजपाल यादव? 50 लाख के चेक बाउंस मामले में एक और झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल
बॉलीवुड

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा
बॉलीवुड

अपनी बॉडी देखो, तुम हीरोइन नहीं लगती…66 की नीना गुप्ता ने बेबाकी से किससे कही ये बात?

Neena Gupta Bold Statement To Daughter Masaba
बॉलीवुड

29 साल बाद तारा सिंह का थप्पड़ और रहमान डकैत का दम साथ देख, फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट

अक्षय खन्ना संग सनी देओल
बॉलीवुड

पहला बच्चा खोकर टूटीं अर्चना पूरन सिंह, पति का नहीं मिला साथ, सालों बाद अभिनेत्री ने किया दर्दनाक खुलासा

Archana Puran Singh Pregnancy Miscarriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.