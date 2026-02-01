3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें: करोड़ों के लेन-देन में कोर्ट ने थमाया अल्टीमेटम, जेल जाने की नौबत आई?

अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर चेक बाउंस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के घेरे में हैं। अदालत ने राजपाल यादव द्वारा किए गए समझौतों और अंडरटेकिंग (वचनों) का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 03, 2026

Actor Rajpal Yadav

अभिनेता राजपाल यादव

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (राजपाल नौरंग यादव) को चेक बाउंस के मामलों में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को आदेश दिया कि वे 4 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करें और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा काटें। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने राजपाल यादव के आचरण को 'निंदनीय' करार देते हुए पहले दी गई रियायत (सजा पर रोक) वापस ले ली।

जानें क्या है पूरा मामला

यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 2.5 करोड़ रुपये चुकाने थे। ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था और प्रत्येक को 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। जून 2024 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सजा पर रोक लगाई थी, ताकि दोनों पक्ष समझौता कर सकें। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा और कई बार समय दिया।

'वादा करके मुकर नहीं सकते'

राजपाल यादव ने बार-बार कोर्ट में वरिष्ठ वकील के माध्यम से आश्वासन दिए कि वे किस्तों में भुगतान करेंगे—जैसे 40 लाख और 2.10 करोड़ रुपये। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के पास डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन वे समय पर जमा नहीं हुए। टाइपिंग एरर या तकनीकी खामियों का बहाना बनाया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "बार-बार समयसीमा तय करने के बावजूद कई करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। आश्वासनों का लगातार उल्लंघन हुआ है।" जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की, "कोर्ट ने लंबे समय तक याचिकाकर्ता पर काफी रियायत दिखाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि समझौते और भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ।"

आत्मसमर्पण का दिया आदेश

कोर्ट ने पहले जमा राशि को शिकायतकर्ता कंपनी को जारी करने का भी आदेश दिया। सरेंडर की समयसीमा मुंबई में प्रोफेशनल काम के कारण थोड़ी बढ़ाई गई, लेकिन अब कोई और छूट नहीं मिलेगी। मामला 5 फरवरी 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध है।

राजपाल के वकील ने कोर्ट से मांगा समय

राजपाल यादव के वकील ने मुंबई में काम का हवाला देकर समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन सख्ती बरती। यह फैसला अभिनेता के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे पहले भी कई कानूनी मामलों में फंसे रहे हैं। बॉलीवुड में उनकी कॉमेडी छवि के बावजूद, यह घटना उनके करियर पर असर डाल सकती है।

ये भी पढ़ें

140 करोड़ को फायदा, राहुल को लगी मिर्ची: पीयूष गोयल ने गिनाए भारत अमेरिका ट्रेड डील के फायदे
राष्ट्रीय
piyush goyal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 07:11 pm

Published on:

03 Feb 2026 07:00 pm

Hindi News / National News / राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें: करोड़ों के लेन-देन में कोर्ट ने थमाया अल्टीमेटम, जेल जाने की नौबत आई?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.