12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा…

Bihar Politics: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बाद अब रितेश पांडे का भी राजनीति से मोह भंग हो गया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे रितेश पांडे ने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 12, 2026

Prashant Kishor and Ritesh Pandey

प्रशांत किशोर और रितेश पांडेय (फाइल फोटो)

Bihar Politics :बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कई भोजपुरी कलाकारों के राजनीतिक सपनों को भी तोड़ दिया। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बयान के बाद, अब मशहूर भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

रितेश पांडे ने क्या लिखा?

रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक इमोशनल मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, “एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के आंटे अपने अधिकार से, मैंने जन सुराज पार्टी में शामिल होकर लोकतंत्र के इस महान त्योहार में हिस्सा लिया। नतीजे मेरे फेवर में नहीं रहे, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया।"

रितेश पांडे ने आगे लिखा, "खैर, अब मुझे उसी काम के जरिए आप सभी की सेवा जारी रखनी है, जिसने मुझे, एक किसान परिवार के एक आम लड़के को, इतना प्यार, स्नेह और सम्मान दिया है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर रहते हुए यह करना बहुत मुश्किल है। इसलिए, आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने अपनी बात कुछ शब्दों में कहने की कोशिश की है, उम्मीद है आप समझेंगे।”

चुनाव में जमानत हो गई जब्त

जन सुराज पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनावों में रितेश पांडे को करगहर सीट से मैदान में उतारा था। वह पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रहे थे और कैंपेन कर रहे थे और प्रशांत किशोर खुद उनके लिए वोट मांगने आए थे। लेकिन नतीजा पार्टी और कैंडिडेट दोनों के लिए निराशाजनक रहा। पांडे हार गए, और उस सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई। चुनावों से पहले, PK दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और बिहार की राजनीति बदल देगी। नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे, JSP एक भी सीट नहीं जीत पाई।

खेसारी ने भी राजनीति से दूरी बना ली

इससे पहले, भोजपुरी एक्टर और RJD कैंडिडेट खेसारी लाल यादव ने भी राजनीति से दूरी बना ली थी। उन्होंने साफ कहा, “जो लोग राजनीति में सच बोलते हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं। राजनीति मेरे लिए नहीं है। यहां वही लोग सफल होंगे जो झूठे वादे कर सकते हैं और लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं।” खेसारी ने हार के लिए किसी नेता या पार्टी को दोष नहीं दिया, बल्कि जनता को आईना दिखाते हुए कहा, "अगर बिहार के लोग बदलाव नहीं चाहते, तो वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं।"

ये भी पढ़ें

विकास का सवाल पूछने पर भड़के तेजस्वी यादव के सांसद, जनता को दी मां-बहन की गालियां; वीडियो देख खौल उठेगा खून
गया
RJD MP Viral Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Jan 2026 03:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.