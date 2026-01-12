खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा…

जन सुराज पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनावों में रितेश पांडे को करगहर सीट से मैदान में उतारा था। वह पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ रहे थे और कैंपेन कर रहे थे और प्रशांत किशोर खुद उनके लिए वोट मांगने आए थे। लेकिन नतीजा पार्टी और कैंडिडेट दोनों के लिए निराशाजनक रहा। पांडे हार गए, और उस सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई। चुनावों से पहले, PK दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और बिहार की राजनीति बदल देगी। नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे, JSP एक भी सीट नहीं जीत पाई।