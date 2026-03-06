Bihar Politics: ‘फैसला बदलिए, बिहार मत छोड़िए’… CM आवास के बाहर अनशन पर बैठे JDU कार्यकर्ता

सीएम आवास के पास अनशन पर बैठे त्रिलोकी दास का कहना है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को हम लोग राज्यसभा नहीं जाने देंगे। उनका कहना है कि बिहार में आज जो शांति और विकास दिखाई दे रहा है, वह नीतीश कुमार की ही देन है। त्रिलोकी दास का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार उनकी फरियाद नहीं सुन लेते, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे और उनका अनशन जारी रहेगा। उधर, त्रिलोकी दास के सीएम आवास के पास धरने पर बैठने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस उन्हें वहां से हटाने का प्रयास कर रही है।