Bihar Politics: ‘फैसला बदलिए, बिहार मत छोड़िए’… CM आवास के बाहर अनशन पर बैठे JDU कार्यकर्ता

CM आवास के बाहर अनशन पर बैठे JDU कार्यकर्ता
Bihar Politics नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर से हर कोई हैरान है। उनके इस फैसले से उनके समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। समर्थक सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगाकर उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जदयू का एक समर्थक नीतीश कुमार से एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के समीप अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे व्यक्ति का नाम त्रिलोकी दास है, जो खुद को जदयू (JDU) का प्रदेश महासचिव बता रहे हैं।
सीएम आवास के पास अनशन पर बैठे त्रिलोकी दास का कहना है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को हम लोग राज्यसभा नहीं जाने देंगे। उनका कहना है कि बिहार में आज जो शांति और विकास दिखाई दे रहा है, वह नीतीश कुमार की ही देन है। त्रिलोकी दास का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार उनकी फरियाद नहीं सुन लेते, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे और उनका अनशन जारी रहेगा। उधर, त्रिलोकी दास के सीएम आवास के पास धरने पर बैठने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस उन्हें वहां से हटाने का प्रयास कर रही है।
