राज्य सभा चुनाव में ‘क्रॉस वोटिंग’ का खतरा! NDA का 5 सीटों पर दावा, तेजस्वी की उम्मीद ओवैसी-मायावती पर

राज्य सभा चुनाव में एनडीए ने पांच उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी ने एनडीए के संभावित क्लीन स्वीप को रोकने के लिए एक प्रत्याशी उतारा है। बिहार विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से एनडीए की चार सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे तीन अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दूसरी ओर आरजेडी प्रत्याशी को जीत के लिए छह अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में दोनों खेमों की नजर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) के पांच विधायकों पर टिकी हुई है। महागठबंधन को AIMIM के पांच विधायकों के अलावा बसपा के एक विधायक के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरह इस मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और बसपा के विधायक किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं।