नीतीश, नितिन और कुशवाहा ने नामांकन कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड, संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कमाल

लगभग दो दशक तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नेशनल पॉलिटिक्स में वापस जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की चर्चा पिछले कुछ दिनों से बिहार के सियासी गलियारे में हो रही थी। गुरुवार सुबह उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वो राज्य सभा जाना चाहते हैं। इसके बाद, उन्होंने NDA नेताओं की मौजूदगी में राज्य सभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। यह कदम बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।