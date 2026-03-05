नीतीश, नितिन और कुशवाहा ने नामांकन कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड, संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कमाल

नामांकन करते हुए नीतीश कुमार, नितिन नवीन और उपेन्द्र कुशवाहा
Bihar Politics: बिहार की राजनीति अक्सर अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन गुरुवार को जो हुआ, उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान, NDA की तीन अलग-अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक साथ अपना नामांकन पर्चा फाइल किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि किसी गठबंधन के तीन बड़े दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक ही दिन उच्च सदन (राज्य सभा) के लिए एक साथ अपना नॉमिनेशन फाइल किया हो।
जब बिहार विधानसभा सचिव के चैंबर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो एक ही कतार में एनडीए के तीन 'बॉस' नजर आए। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई NDA नेता मौजूद थे।
लगभग दो दशक तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नेशनल पॉलिटिक्स में वापस जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की चर्चा पिछले कुछ दिनों से बिहार के सियासी गलियारे में हो रही थी। गुरुवार सुबह उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वो राज्य सभा जाना चाहते हैं। इसके बाद, उन्होंने NDA नेताओं की मौजूदगी में राज्य सभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। यह कदम बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार के MLA नितिन नवीन पहली बार राज्य सभा पहुंचेंगे। नितिन नवीन को इस साल भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने पार्टी के पुराने अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह ली। वे पहले बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से नेशनल लेवल पर उनका पॉलिटिकल असर बढ़ा है। इसलिए, अब वे राज्य सभा के ज़रिए संसद जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही राज्य सभा सदस्य हैं और अब फिर से उच्च सदन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुशवाहा को बिहार की पॉलिटिक्स में कोइरी (कुशवाहा) समाज का एक बड़ा नेता माना जाता है। वे पहले समता पार्टी और बाद में जेडीयू से भी जुड़े थे।
2014 में, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। बाद में वे जेडीयू से अलग हो गए और 2023 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट हारने के बाद, वे एनडीए के समर्थन से राज्य सभा पहुंचे और अब उच्च सदन में वापसी की तैयारी कर रहे हैं।
नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एलजेपी (रामविलास) सांसद अरुण भारती के साथ-साथ बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
