‘कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा…’, अमित शाह ने बांधे नीतीश की तारीफों के पुल; बोले- स्वर्णिम युग रहा उनका कार्यकाल

गृह मंत्री ने 2005 से अब तक के नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को उस जंगलराज के दौर से बाहर निकाला जहां कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। शाह ने उनके विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि सड़कों को गांवों तक जोड़ना, हर घर में बिजली पहुंचाना और बिहार के विकास की गति को तेज करना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।