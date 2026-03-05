बड़ी खबर: अभी इस्तीफा नहीं देंगे नीतीशकुमार, 1 महीने तक बने रहेंगे बिहार के CM

Transition : बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर (Bihar politics news) सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों और दिल्ली-बिहार की प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह साफ हो गया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके नीतीश कुमार (Nitish Kumar Rajya Sabha) अभी कम से कम एक महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। तुरंत इस्तीफे की अटकलों पर विराम लगाते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि सत्ता का यह ऐतिहासिक हस्तांतरण (Transition of Power) बेहद सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार तुरंत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे हैं। अप्रेल के दूसरे सप्ताह (लगभग 10 अप्रेल) से राज्यसभा का नया कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, जब मौजूदा सदस्य रिटायर होंगे। ऐसे में यह तय किया गया है कि अगले एक महीने तक नीतीश कुमार ही राज्य की कमान संभालेंगे। यह अवधि इसलिए भी तय की गई है ताकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA government Bihar) के भीतर नए नेतृत्व के चुनाव और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया बिना किसी जल्दबाजी या राजनीतिक अस्थिरता के पूरी की जा सके।