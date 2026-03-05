Nitish’s Rajya Sabha nomination: ‘जनता के साथ गद्दारी’, नीतीश के राज्य सभा नॉमिनेशन पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस नेता

भाजपा-जदयू सरकार ने जीविका दीदी को 10 हजार की राशि देने के बाद दो लाख रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया था। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि ये पैसे कब दिए जाएंगे। इन लोगों ने वादा किया था कि हम प्रदेश की जनता को मुफ्त में बिजली देंगे, तो लोगों को मुफ्त बिजली कब मिलेगी। इन लोगों ने वादा किया था कि जनता को 10 लाख नौकरियां देंगे और बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करेंगे, तो हमारा कहना है कि प्रदेश के लोगों को नौकरियां दी जाएं।