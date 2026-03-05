5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nitish’s Rajya Sabha nomination: ‘जनता के साथ गद्दारी’, नीतीश के राज्य सभा नॉमिनेशन पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस नेता

Nitish's Rajya Sabha nomination: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को कांग्रेस नेता ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी करार दिया है। पढ़ें पूरी खबर

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 05, 2026

बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार (फोटो-वीडियो ग्रैब)

बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार (फोटो-वीडियो ग्रैब)

Nitish's Rajya Sabha nomination: बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने आज बिहार विधानसभा में राज्य सभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन भर दिया है। नीतीश के राज्यसभा जाने की खबरों पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी की है।

चुनाव में नीतीश का चेहरा रखा था आगे

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भाजपा और एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखकर लोगों से कई वादे किए थे लेकिन अब नेतृत्व में बदलाव कर जनता के साथ गद्दारी की जा रही है। दोनों दलों के लोग जिन मुद्दों के साथ प्रदेश की जनता के बीच गए थे, मेरा सुझाव है कि सबसे पहले उन मुद्दों पर काम किया जाए। अब मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

कौन सीएम होगा ये उनका आंतरिक मामला

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। जो भी वादे दोनों दलों ने प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों को हर हाल में पूरा किया जाए। उन वादों को पूरा करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जीविका दीदी को पैसे कब दिए जाएंगे

भाजपा-जदयू सरकार ने जीविका दीदी को 10 हजार की राशि देने के बाद दो लाख रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया था। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि ये पैसे कब दिए जाएंगे। इन लोगों ने वादा किया था कि हम प्रदेश की जनता को मुफ्त में बिजली देंगे, तो लोगों को मुफ्त बिजली कब मिलेगी। इन लोगों ने वादा किया था कि जनता को 10 लाख नौकरियां देंगे और बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करेंगे, तो हमारा कहना है कि प्रदेश के लोगों को नौकरियां दी जाएं।

उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। ये लोग किसे मुख्यमंत्री की कमान सौंपते हैं, ये इन लोगों का आंतरिक विषय है। इस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल, जनता से किए गए वादों को हर हाल में पूरा किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 01:54 pm

Hindi News / National News / Nitish’s Rajya Sabha nomination: ‘जनता के साथ गद्दारी’, नीतीश के राज्य सभा नॉमिनेशन पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस नेता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तो क्या बीजेपी ने चुनाव के पहले तय कर लिया था नीतीश को हटाने का गेम प्लान?

nitish kumar files rajya sabha nomination
राष्ट्रीय

बेटा कर रहा पापा का इंतजार…ईरान के हमले में दो भारतीय की हुई मौत

Israel Iran war,Strait of Hormuz,indians killed in iran attack,
राष्ट्रीय

‘तूफान का खतरा मंडरा रहा है…भारत की तेल सप्लाई खतरे में’, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कही बड़ी बात

Rahul Gandhi calls PM Narendra Modi compromised
राष्ट्रीय

एग्जाम के दौरान पेट में हुआ दर्द, 16 साल की लड़की ने बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, फिर…

Hyderabad
राष्ट्रीय

मौसम फिर लेगा करवट: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

Heavy rain alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.