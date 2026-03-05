ईरान का दावा: अमेरिका ने चेतावनी दिए बिना तबाह किया भारतीय नौसेना का मेहमान जंगी जहाज

IRIS Dena:अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी (US Iran tension) अब एक बेहद खतरनाक और खूनी मोड़ पर पहुंच गई है। हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। अमेरिका की एक पनडुब्बी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईरानी युद्धपोत आईआरएस देना (IRIS Dena sunk) पर अचानक टॉरपीडो से हमला कर दिया और उसे समंदर में डुबो दिया। इस विनाशकारी हमले में जहाज पर सवार कम से कम 87 ईरानी नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हमला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह जहाज हाल ही में भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा' (International Fleet Review) में हिस्सा लेकर लौट रहा था और भारतीय नौसेना का अतिथि था। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका माना जा रहा है जब अमेरिका ने हिंद महासागर (Indian Ocean attack) में किसी जहाज को टॉरपीडो से उड़ा कर डुबोया हो। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे छद्म युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) को सीधे टकराव में बदल दिया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व (Middle East) में अस्थिरता और एक बड़े युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है।