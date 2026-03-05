5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटा कर रहा पापा का इंतजार…ईरान के हमले में दो भारतीय की हुई मौत

US Israel Iran tensions: बिहार निवासी कैप्टन आशीष कुमार तीन भाइयों में सबसे बडे़ थे। उनके पिता वकील हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 05, 2026

Israel Iran war,Strait of Hormuz,indians killed in iran attack,

ईरान के हमले में दो भारतीयों की मौत

Indians Killed in Iran Attack: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर स्काईलाइट पर हुए हमले में दो भारतीयों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान बिहार के कैप्टन आशीष कुमार और राजस्थान के चालक दल सदस्य दलीप सिंह के रूप में हुई है।

दोनों के शव हुए बरामद

वहीं हमले में दोनों के शव पूरी तरह से जल गए थे; उन्हें बरामद कर लिया गया है। आशीष 20 जनवरी को मर्चेंट नेवी में शामिल हुए और उनकी पहली तैनाती दुबई में हुई। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक उनके भाई ने कहा कि 22 फरवरी को वे ओमान जाने वाले स्काईलाइट जवार पर थे। 

वहीं राजस्थान के नागौर जिले के खिनवाटाना गांव के निवासी दलीप सिंह ने 22 जनवरी को अपनी ड्यूटी शुरू की थी और वह टैंकर पर चालक दल के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हमले के समय सिंह कुमार के साथ जहाज के आगे वाले हिस्से में थे।

बेटा कर रहा इंतजार

बिहार निवासी कैप्टन आशीष कुमार तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता वकील हैं। आशीष का पांच साल का बेटा भी है, जो अपने पिता का इंतजार कर रहा। मीडिया से बात करते हुए कैप्टन आशीष के भाई ने कहा कि परिवार को 1 मार्च को समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से हमले के बारे में पता चला।

उन्होंने आगे कहा कि हमें इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस टैंकर पर हमला हुआ था, उसमें उनका भाई मौजूद था। कल रात स्काईलाइट ने परिवार को फोन करके अपने जहाज पर हुए हमले की पुष्टि की। इसके बाद परिवार ने ओमान स्थित दूतावास से संपर्क किया।

मिडिल ईस्ट में तनाव जारी

दरअसल, इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर हमले किए। इसके अलावा ईरान ने कई खाड़ी देशों पर भी हमले किए। दोनों तरफ से लगातार मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा रहे है।

ये भी पढ़ें

ईरान पर हमले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आया बयान, जानें क्या कहा
राष्ट्रीय
AIMPLB statement on Iran, Iran Israel conflict latest, US Israel attack on Iran,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

05 Mar 2026 02:21 pm

Hindi News / National News / बेटा कर रहा पापा का इंतजार…ईरान के हमले में दो भारतीय की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे भाजपा ने ठगा नहीं’…AAP नेता ने BJP को बताया दीमक, नीतीश कुमार को लेकर कसा तंज

Nitish Kumar and Amit Shah
राष्ट्रीय

शॉपिंग और सेल्फी के बाद मौत: ईरानी जंग की कहानी

US Navy Submarine
विदेश

तो क्या बीजेपी ने चुनाव के पहले तय कर लिया था नीतीश को हटाने का गेम प्लान?

nitish kumar files rajya sabha nomination
राष्ट्रीय

Nitish’s Rajya Sabha nomination: ‘जनता के साथ गद्दारी’, नीतीश के राज्य सभा नॉमिनेशन पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस नेता

बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार (फोटो-वीडियो ग्रैब)
राष्ट्रीय

‘तूफान का खतरा मंडरा रहा है…भारत की तेल सप्लाई खतरे में’, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कही बड़ी बात

Rahul Gandhi calls PM Narendra Modi compromised
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.