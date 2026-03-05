ईरान पर हमले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आया बयान, जानें क्या कहा

बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी की मध्यस्थता में चल रही बातचीत में ईरान ने अमेरिका की लगभग सभी शर्तें मान ली थीं। इसके बावजूद अमेरिका ने अचानक वार्ता समाप्त करने की घोषणा कर दी और उसके तुरंत बाद इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। इससे स्पष्ट होता है कि वार्ता केवल एक बहाना थी, गंभीर कूटनीतिक प्रयास नहीं।