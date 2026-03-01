पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम: होली पर बड़ी वारदात की फिराक में थे घुसपैठिए? सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

पुंछ सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम
Poonch Infiltration Bid Foiled: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरा देश होली का जश्न मना रहा था तभी पाकिस्तान सीमा पार से आतंकी साजिश रच रहा था। लेकिन भारतीय जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले के भीमबेर गली सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय सेना ने बुधवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।
आर्मी की नगरोटा हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कोर ने एक बयान में कहा कि भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट और लगातार सर्विलांस पर कार्रवाई करते हुए, 4 मार्च, 2026 की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भीमबेर गली के जनरल एरिया में आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला। बड़ी ताकत से जवाब देते हुए और बेहतरीन टैक्टिकल एग्जीक्यूशन दिखाते हुए, व्हाइट नाइट कोर के अलर्ट सैनिकों ने तेजी से काम किया, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एलओसी का कोई भी उल्लंघन होने से रोक दिया।
व्हाइट नाइट कोर ने बयान में कहा कि कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड एक्शन से दुश्मन के मंसूबों को असरदार तरीके से नाकाम कर दिया गया। इसमें लिखा था, 'इलाके पर लगातार दबदबा पक्का करने के लिए अपने सैनिकों को रीओरिएंट किया गया है, जिसे इंटीग्रेटेड ग्राउंड और एरियल सर्विलांस से सपोर्ट मिला है। पूरे सेक्टर में एक मजबूत ऑपरेशनल पोस्चर और हाई अलर्ट लागू है। दीवार चौकन्नी है, घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम होगी।'
जम्मू और कश्मीर में 740 किमी. लंबी लाइन ऑफ़ कंट्रोल (एलओसी) और 240 किमी. लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। एलओसी कश्मीर घाटी में बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों से और जम्मू डिवीजन में पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू डिवीजन के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में है।
आर्मी एलओसी की रखवाली करती है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) जम्मू और कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर की रखवाली पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ, बाहर से घुसपैठ, क्रॉस-बॉर्डर स्मगलिंग और ड्रोन एक्टिविटीज से करती है। पहले भी, ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए हथियार, गोला-बारूद, ड्रग्स और कैश की खेप गिराने के लिए किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग