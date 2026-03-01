पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम: होली पर बड़ी वारदात की फिराक में थे घुसपैठिए? सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

आर्मी की नगरोटा हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कोर ने एक बयान में कहा कि भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट और लगातार सर्विलांस पर कार्रवाई करते हुए, 4 मार्च, 2026 की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भीमबेर गली के जनरल एरिया में आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला। बड़ी ताकत से जवाब देते हुए और बेहतरीन टैक्टिकल एग्जीक्यूशन दिखाते हुए, व्हाइट नाइट कोर के अलर्ट सैनिकों ने तेजी से काम किया, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एलओसी का कोई भी उल्लंघन होने से रोक दिया।