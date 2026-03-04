होली के जश्न के बीच खूनी संघर्ष! धूपगुड़ी में दो गुट भिड़े, कई लोग लहूलुहान, भारी पुलिस बल तैनात

File Photo
Dhupguri Holi Clash: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार को होली खेलने को लेकर दो ग्रुप्स के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, धूपगुड़ी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 12 में होली के त्योहार को लेकर दो ग्रुप्स के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक-दूसरे पर बांस के डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटनास्थल के आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। खबर मिलते ही धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन से बड़ी संख्या में फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस स्टेशन के IC उत्पल साहा हालात को कंट्रोल करने पहुंचे। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से आखिरकार हालात काबू में आ गए।
पुलिस और लोकल सूत्रों के मुताबिक, सुबह दोनों ग्रुप्स पानी के रंगों से खेल रहे थे, तभी एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के एक लड़के की गर्लफ्रेंड को डांट दिया, जिससे झगड़ा हो गया। शुरू में दोनों ग्रुप में बस बहस हो रही थी, तभी अचानक उन्होंने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हिंसक झड़प में कुछ लोगों चोटें आई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले को संभाल लिया है।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आस-पास के लोगों के दखल से हालात काबू में किए गए। इस घटना में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस इलाके में नज़र रख रही है, ताकि दिन में बाद में और कोई परेशानी न हो।
इस बीच, होली के दिन कोलकाता में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का रूट मार्च शुरू हुआ। सेंट्रल फोर्स को सेंट्रल कोलकाता के सियालदह और बौबाजार से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग करते देखा गया। मुचिपारा पुलिस स्टेशन के कई इलाकों में भी ऐसे मार्च किए गए। पिछले 2-3 दिनों से साउथ कोलकाता के कई पुलिस स्टेशन एरिया में रूट मार्च किए जा रहे हैं। आज से सेंट्रल कोलकाता के गिरीश पार्क और मुचिपारा एरिया में पेट्रोलिंग शुरू हो गई है।
