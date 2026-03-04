होली के जश्न के बीच खूनी संघर्ष! धूपगुड़ी में दो गुट भिड़े, कई लोग लहूलुहान, भारी पुलिस बल तैनात

Dhupguri Holi Clash: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार को होली खेलने को लेकर दो ग्रुप्स के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, धूपगुड़ी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 12 में होली के त्योहार को लेकर दो ग्रुप्स के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक-दूसरे पर बांस के डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटनास्थल के आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। खबर मिलते ही धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन से बड़ी संख्या में फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस स्टेशन के IC उत्पल साहा हालात को कंट्रोल करने पहुंचे। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से आखिरकार हालात काबू में आ गए।