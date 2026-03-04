हॉस्टल में छिपाई प्रेग्नेंसी, अस्पताल के बाथरूम में डिलीवरी; मासूम को मौत के मुंह में छोड़ भागी छात्रा

सोमवार को घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा परीक्षा देकर घर लौटी। घर पहुंचते ही उसे अचानक तेज पेट दर्द शुरू हो गया। परिवार वाले घबरा गए और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद स्कैनिंग सेंटर जाने की सलाह दी। स्कैनिंग सेंटर पहुंचते ही स्थिति और गंभीर हो गई। वहां के बाथरूम में ही इस 16 साल की छात्रा ने एक स्वस्थ नवजात बेटे को जन्म दे दिया। प्रसव की यह प्रक्रिया इतनी अचानक और गुप्त थी कि कोई भी इसे पहले नहीं समझ सका।