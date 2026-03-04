मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Road accident demo pic
Andhra Road Accident: आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बेंगलुरु-चेन्नई नेशनल हाईवे पर गंगावरम मंडल में डुंडापल्ली क्रॉस के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक, कार ने पीछे से एक चलते ट्रक को टक्कर मार दी। कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि मरने वाले लोग बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके के रहने वाले थे और तिरुमाला में दर्शन के लिए जा रहे थे। ट्रक पलामनेरू में सीमेंट उतारने के बाद कुरनूल जा रहा था। मरने वालों की पहचान मोहन दास (71), नागराज राव (61), कुसुमा (61), जयंती (59) और पूजा (33) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंगावरम सर्कल इंस्पेक्टर रामभूपाल ने कहा कि उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक और हादसे में, एक कार में आग लग गई। यह घटना सदाशिवपेट मंडल में नंदीकांडी के पास नेशनल हाईवे पर हुई जब कार में आग लग गई। धुआं देखकर, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और बाहर निकल गया। सदाशिवपेट की ओर जा रही कार आग में पूरी तरह जल गई। फायर-फाइटिंग स्टाफ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई।
इस बीच, बुधवार को तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक मंदिर मेले के दौरान कोयले की आग पर चलते समय उसमें गिरने से 10 भक्त घायल हो गए। यह घटना नलगोंडा जिले के वेमुलापल्ले के अमंगल में श्री पार्वती जडाला रामलिंगेश्वर स्वामी कल्याणोत्सव के दौरान अग्गिगुंडालु (फायरवॉकिंग) के दौरान हुई।
जैसे ही धार्मिक निशान ले जा रहा जुलूस कोयले की आग के ऊपर से गुज़रा, भक्तों ने एक-दूसरे को धक्का दिया, जिससे कुछ लोग आग में गिर गए। कम से कम 10 भक्तों को जलने से चोटें आईं और पुलिस ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।
