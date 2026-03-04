मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

बताया जा रहा है कि मरने वाले लोग बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके के रहने वाले थे और तिरुमाला में दर्शन के लिए जा रहे थे। ट्रक पलामनेरू में सीमेंट उतारने के बाद कुरनूल जा रहा था। मरने वालों की पहचान मोहन दास (71), नागराज राव (61), कुसुमा (61), जयंती (59) और पूजा (33) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंगावरम सर्कल इंस्पेक्टर रामभूपाल ने कहा कि उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।