4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Road Accident: चित्तूर जिले में बुधवार को एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद

image

Shaitan Prajapat

Mar 04, 2026

Road accident

Road accident demo pic

Andhra Road Accident: आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बेंगलुरु-चेन्नई नेशनल हाईवे पर गंगावरम मंडल में डुंडापल्ली क्रॉस के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक, कार ने पीछे से एक चलते ट्रक को टक्कर मार दी। कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

दर्शन करने जा रहे परिवार की खुशियां मातम में बदलीं

बताया जा रहा है कि मरने वाले लोग बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके के रहने वाले थे और तिरुमाला में दर्शन के लिए जा रहे थे। ट्रक पलामनेरू में सीमेंट उतारने के बाद कुरनूल जा रहा था। मरने वालों की पहचान मोहन दास (71), नागराज राव (61), कुसुमा (61), जयंती (59) और पूजा (33) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंगावरम सर्कल इंस्पेक्टर रामभूपाल ने कहा कि उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।

संगारेड्डी में कार में लगी आग

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक और हादसे में, एक कार में आग लग गई। यह घटना सदाशिवपेट मंडल में नंदीकांडी के पास नेशनल हाईवे पर हुई जब कार में आग लग गई। धुआं देखकर, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और बाहर निकल गया। सदाशिवपेट की ओर जा रही कार आग में पूरी तरह जल गई। फायर-फाइटिंग स्टाफ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई।

नलगोंडा: कोयले की आग से 10 भक्त घायल

इस बीच, बुधवार को तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक मंदिर मेले के दौरान कोयले की आग पर चलते समय उसमें गिरने से 10 भक्त घायल हो गए। यह घटना नलगोंडा जिले के वेमुलापल्ले के अमंगल में श्री पार्वती जडाला रामलिंगेश्वर स्वामी कल्याणोत्सव के दौरान अग्गिगुंडालु (फायरवॉकिंग) के दौरान हुई।

जैसे ही धार्मिक निशान ले जा रहा जुलूस कोयले की आग के ऊपर से गुज़रा, भक्तों ने एक-दूसरे को धक्का दिया, जिससे कुछ लोग आग में गिर गए। कम से कम 10 भक्तों को जलने से चोटें आईं और पुलिस ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव! नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी
राष्ट्रीय
नीतीश कुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Mar 2026 06:03 pm

Published on:

04 Mar 2026 05:48 pm

Hindi News / National News / मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत ही तरह ईरान भी…मंदाना करीमी के बाद एक और ईरानी बॉलीवुड अभिनेत्री ने खामेनेई की मौत का मनाया जश्न

Elnaaz Norouzi On Iran Democracy
मनोरंजन

होली के जश्न के बीच खूनी संघर्ष! धूपगुड़ी में दो गुट भिड़े, कई लोग लहूलुहान, भारी पुलिस बल तैनात

holi clash two groups
राष्ट्रीय

Iran Israel War: ड्रोन हमले में मुंबई के युवक की मौत, ओमान की खाड़ी में जहाज पर था सवार

Iran Israel War Mumbai Youth Dikshit Solanki kill
मुंबई

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव! नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी

नीतीश कुमार
राष्ट्रीय

हॉस्टल में छिपाई प्रेग्नेंसी, अस्पताल के बाथरूम में डिलीवरी; मासूम को मौत के मुंह में छोड़ भागी छात्रा

woman Rape crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.