बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव! नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी

इस बीच, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरें जोरों पर हैं। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत जल्द सक्रिय राजनीति में आएंगे और यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पुरानी मांग पूरी करेगा। कई सूत्रों के अनुसार, निशांत को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जहां वे जेडीयू से एक सीट पर उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि, नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर रहने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अंतिम फैसला उनका ही होगा। कुछ रिपोर्ट्स में निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने की भी अटकलें हैं, लेकिन मुख्य फोकस राज्यसभा पर है।