4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव! नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी

नीतीश कुमार की उम्र 75 वर्ष पार हो चुकी है और उनकी सेहत को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के अंदर उत्तराधिकार की योजना और केंद्र में बड़ी भूमिका की संभावना इस फैसले का आधार बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Mar 04, 2026

नीतीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@NitishKumar)

Bihar Politics: बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की गंभीर तैयारी चल रही है, जिससे राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह कदम 2026 के राज्यसभा चुनावों से जुड़ा है और जेडीयू-बीजेपी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में इस पर गहन मंथन हो रहा है। अगर नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रुख करते हैं, तो बिहार की कमान संभालने का दावा बीजेपी मजबूती से पेश कर सकती है, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ा दल है।

राज्यसभा जाने के पीछे के कारण क्या हैं?

नीतीश कुमार की उम्र 75 वर्ष पार हो चुकी है और उनकी सेहत को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के अंदर उत्तराधिकार की योजना और केंद्र में बड़ी भूमिका की संभावना इस फैसले का आधार बनी हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश अब बिहार की सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देना चाहते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने से वे केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जबकि राज्य में नई पीढ़ी को मौका मिलेगा। हालांकि, यह पूरी तरह अनुमानित है और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

नए मुख्यमंत्री का दावा बीजेपी पर?

अगर नीतीश राज्यसभा चले जाते हैं, तो मुख्यमंत्री पद खाली होने पर बीजेपी का दावा सबसे मजबूत होगा। गठबंधन में संख्या बल के आधार पर बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। फिलहाल कोई विशिष्ट नाम सामने नहीं आया है, लेकिन यह बदलाव NDA की लंबी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जेडीयू के अंदर भी इस पर विचार-विमर्श जारी है और पार्टी नेतृत्व भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार दिख रहा है।

निशांत कुमार की एंट्री और उत्तराधिकार की चर्चा

इस बीच, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरें जोरों पर हैं। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत जल्द सक्रिय राजनीति में आएंगे और यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पुरानी मांग पूरी करेगा। कई सूत्रों के अनुसार, निशांत को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जहां वे जेडीयू से एक सीट पर उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि, नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर रहने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अंतिम फैसला उनका ही होगा। कुछ रिपोर्ट्स में निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने की भी अटकलें हैं, लेकिन मुख्य फोकस राज्यसभा पर है।

गठबंधन में क्या बदलाव?

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार शामिल हैं। जेडीयू दो सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जिसमें रामनाथ ठाकुर को दोबारा भेजा जा सकता है। NDA कुल 5 सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। विपक्षी महागठबंधन, खासकर RJD, के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि संख्या गेम में NDA मजबूत दिख रहा है।

ये भी पढ़ें

एपस्टीन फाइल्स की वजह से… ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बड़ा दावा, PM मोदी को घेरा
मुंबई
Sanjay Raut on PM Modi Iran Israel War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Mar 2026 04:53 pm

Published on:

04 Mar 2026 04:38 pm

Hindi News / National News / बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव! नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत ही तरह ईरान भी…मंदाना करीमी के बाद एक और ईरानी बॉलीवुड अभिनेत्री ने खामेनेई की मौत का मनाया जश्न

Elnaaz Norouzi On Iran Democracy
मनोरंजन

मातम में बदली होली की खुशियां, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Road accident
राष्ट्रीय

होली के जश्न के बीच खूनी संघर्ष! धूपगुड़ी में दो गुट भिड़े, कई लोग लहूलुहान, भारी पुलिस बल तैनात

holi clash two groups
राष्ट्रीय

Iran Israel War: ड्रोन हमले में मुंबई के युवक की मौत, ओमान की खाड़ी में जहाज पर था सवार

Iran Israel War Mumbai Youth Dikshit Solanki kill
मुंबई

हॉस्टल में छिपाई प्रेग्नेंसी, अस्पताल के बाथरूम में डिलीवरी; मासूम को मौत के मुंह में छोड़ भागी छात्रा

woman Rape crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.