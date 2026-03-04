ईरान-अमेरिका युद्ध : धमाकों से दहला तेहरान, 800 मौतें; भारत ने बनाया कंट्रोल रूम, शेयर बाजार धड़ाम

Escalating Conflict: खाड़ी देशों में भड़के युद्ध को लेकर दुनिया भर में चिंता का माहौल है। बुधवार 4 मार्च, 2026 के लाइव अपडेट्स के अनुसार ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहा यह भीषण टकराव (Middle East Conflict) अब अपने पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ इस महायुद्ध और उससे जुड़ी दिनभर की बड़ी व रोचक ख़बरों का सार आसान भाषा में दिया गया है। मध्य पूर्व में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे (Global Crisis) हैं। बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान और इजरायल के यरुशलम शहर में सिलसिलेवार बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बीच, इस हिंसक संघर्ष में अब तक ईरान में करीब 800 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई अहम सुरक्षा ठिकानों और रिवोल्यूशनरी गार्ड की इमारतों पर सटीक हवाई हमले किए हैं।