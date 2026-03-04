4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

10 दिन और चला ईरान युद्ध तो अमेरिका पर आ जाएगा संकट? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Us israel iran attack: अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि यदि ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है तो गोला-बारूद की कमी हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 04, 2026

US Iran Israel conflict,US Israel Iran conflict,Us israel iran attack,Us israel and iran news,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

US Iran Israel conflict: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता है। इसी बीच पेंटागन से एक जानकारी लीक हुई है, जो कि अमेरिका के लिए चिंता की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर अमेरिका अगले 10 दिन तक ईरान पर इसी तरह तेजी से हमला करना जारी रखता है तो उसकी अहम मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि यदि ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है तो गोला-बारूद की कमी हो जाएगी। हालांकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका के पास मध्यम और उच्च श्रेणी के हथियारों का भंडार लगभग असीमित है और इनसे युद्ध लंबे समय तक लड़ा जा सकता है।

विदेश मंत्री ने क्या कहा? 

वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें बना रहा है, जबकि अमेरिका केवल 6-7 इंटरसेप्टर तैयार कर पा रहा है।

यदि लागत की बात करें तो पहले 24 घंटे में ही अमेरिका ने करीब 779 मिलियन डॉलर (लगभग 6,900 करोड़ रुपये) खर्च कर दिए। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के अनुसार यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड जैसे विमानवाहक पोत समूह को संचालित करने में रोजाना 6.5 मिलियन डॉलर का खर्च आता है। युद्ध से पहले दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए गए, जिनकी कुल तैयारी लागत लगभग 630 मिलियन डॉलर आंकी गई है।

रिपोर्ट में दी चेतावनी

विश्लेषकों का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रेशर इंटरसेप्टर मिसाइलों पर पड़ेगा। पिछले साल ईरान के साथ टकराव में अमेरिका ने अपनी थाड इंटरसेप्टर मिसाइलों का 25% इस्तेमाल कर लिया था। इसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन (JDAM) जैसे जीपीएस-गाइडेड ‘स्मार्ट बम’ भी तेजी से खर्च हो रहे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि स्टैंडर्ड मिसाइल-3 (SM-3) जैसे उन्नत एंटी-बैलिस्टिक इंटरसेप्टर का स्टॉक भी सीमित है।

ट्रंप ने क्या कहा था? 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंव ने कहा था कि वे ईरान के साथ परमाणु वार्ता की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। इसके तीन घंटे बाद उन्होंने उस सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

ये भी पढ़ें

Iran–Israel war: जंग के बीच ईरान में आया जबरदस्त भूकंप
विदेश
Iran Israel War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

04 Mar 2026 08:58 am

Published on:

04 Mar 2026 08:43 am

Hindi News / World / 10 दिन और चला ईरान युद्ध तो अमेरिका पर आ जाएगा संकट? रिपोर्ट में बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

कौन हैं मोज्तबा खामेनेई? जो ईरान के बनेंगे नए सुप्रीम लीडर, लग गई मुहर

Ayatollah Khamenei,Khamenei Death,khamenei son mojtaba,Mojtaba Khamenei,Ayatollah Ali Khamenei,iran supreme leader,
विदेश

बहुत देर हो चुकी! ट्रंप बोले- ईरान का नेतृत्व और सेना खत्म, अब कोई बातचीत नहीं

Donald Trump
विदेश

ईरान के कैमरे, इज़रायल की नज़र! मोसाद की हैकिंग

Khamenei Killing Plan
विदेश

मेरे भारतीयों को कुछ नहीं होना चाहिए! जंग के बीच पीएम मोदी ने इजरायल सहित इन 8 देशों के नेताओं से की बात

PM Modi Oman Kuwait Call Middle East War
राष्ट्रीय

ईरान के नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद इजरायली हमले में ढेर, तेहरान में हड़कंप

Seyed Majid Ebn Al-Reza Eliminated
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.