Trump Neck Skin Issue : ट्रंप की गर्दन पर खून जैसे लाल रैशेज, बीमारी या कुछ और? व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने बताया

Trump Neck Skin Viral Photo :अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन पर लाल रैशेज के निशान साफ दिख रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप को बीमारी है तो कोई कुछ और। इसी बीच व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने साफ तौर पर बताया है कि उनकी गर्दन पर लाल निशान किस वजह से हैं।