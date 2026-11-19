नमस्ते! मैं रवि कुमार गुप्ता, फिलहाल मैं Patrika.com में फीचर लीड के रूप में कार्यरत हूं। मुझे भारतीय मीडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर न्यूजरूम डेस्क (प्रिंट से डिजिटल) पर काम करने का काम करने का 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। मुझे मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज और संस्कृति जैसे विषयों पर स्टोरीज लिखना पसंद है। अपने गहन शोध वाले लेखों के माध्यम से मैं पाठकों तक नई जानकारियों, रियल स्टोरीज और काम की बातों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि वे आज की तेजी से बदलती दुनिया की कहानियों को आसान भाषा में पढ़ने के साथ समझ भी पाएं। इसके पहले मैं ScoopWhoop Hindi का संपादक रह चुका हूं। TOI Group, India TV, PinkVilla, Navbharat जैसे संस्थानों में काम कर चुका हूं। न्यूज राइटिंग, स्पीच, डिबेट आदि के लिए नेशनल व स्टेट लेवल पर प्राइज भी जीत चुका हूं। मेरी लिखी कहानियों को पढ़ते रहिए, ताकि लिखने का सिलसिला बना रहे!