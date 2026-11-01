IAS Shikhar Agrawal: ‘विला प्रकरण’ के बीच अब ‘प्रमोशन प्रकरण’, आइएएस शिखर अग्रवाल पर नए गंभीर आरोप, सरकार पर 100 करोड़ का भार!

आइएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ अब जल संसाधन विभाग की वर्ष 2018 की रिव्यू डीपीसी को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिव्यू डीपीसी से प्रभावित सेवानिवृत्त अभियंताओं के संगठन ने आरटीआई से दस्तावेज जुटाकर मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। संगठन ने अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक स्तर पर कराने की मांग की है। संगठन के सदस्य सतनाम सिंह पुन्नी के अनुसार, वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की डीपीसी की समीक्षा के लिए 2018 में बोर्ड गठित हुआ था। उस समय अग्रवाल जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव थे।