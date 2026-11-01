1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

IAS Shikhar Agrawal: ‘विला प्रकरण’ के बीच अब ‘प्रमोशन प्रकरण’, आइएएस शिखर अग्रवाल पर नए गंभीर आरोप, सरकार पर 100 करोड़ का भार!

IAS Shikhar Agrawal Case Update: सीनियर आइएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी डॉ प्रशाखा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विला खरीद प्रकरण में गंभीर आरोपों के बीच अब आईएएस शिखर अग्रवाल पर एक नए आरोप लग रहे हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Updated: 1 Nov 2026, 9:20 AM IST

ias shikhar agrawal promotion allegations amidst villa purchase controversy

IAS Shikhar Agrawal - File PIC

आइएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ अब जल संसाधन विभाग की वर्ष 2018 की रिव्यू डीपीसी को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिव्यू डीपीसी से प्रभावित सेवानिवृत्त अभियंताओं के संगठन ने आरटीआई से दस्तावेज जुटाकर मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। संगठन ने अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक स्तर पर कराने की मांग की है। संगठन के सदस्य सतनाम सिंह पुन्नी के अनुसार, वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की डीपीसी की समीक्षा के लिए 2018 में बोर्ड गठित हुआ था। उस समय अग्रवाल जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव थे।

आरोप है कि रिव्यू डीपीसी में 160 अपात्र अभियंताओं को पदोन्नति का लाभ दिया गया। 50 अधिकारियों को एक साथ दो-दो पदोन्नतियां मिलने से वेतन-भत्तों के रूप में सरकारी खजाने पर 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। रिव्यू डीपीसी के बाद पदोन्नत हो चुके कुछ सेवानिवृत्त अभियंताओं को वापस सहायक अभियंता बना दिया गया था। संगठन ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी।

वहीं, एसीबी ने 2021 और 2024 में विभाग से जांच के लिए पूर्वानुमोदन और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, लेकिन संगठन के मुताबिक, अब तक जवाब नहीं मिला।

Rajasthan News: भजनलाल सरकार का एक और बड़ा एक्शन, IAS शिखर अग्रवाल के बाद IPS पत्नी प्रशाखा माथुर पर भी गाज, जानिए बड़ी वजह

ये भी पढ़ें
rajasthan government apo senior ips prashakha mathur after ias shikar agrawal

IAS शिखर के बाद पत्नी IPS प्रशाखा भी APO

राज्य सरकार ने विला खरीद प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल के बाद शनिवार को उनकी पत्नी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. प्रशाखा माथुर को भी पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में (एपीओ) कर दिया। एसीबी अब पति-पत्नी दोनों की संपत्तियों की पड़ताल करेगा। एसीबी ने जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र को सौंपी है।

एसीबी को डॉ. माथुर के नाम उदयपुर व अलवर के रिसॉर्ट में कुल 18 विला खरीदे जाने की जानकारी मिली है, जिनकी खरीद, कीमत और आय के स्रोत की जांच की जाएगी। पद के कथित दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े पहलू भी खंगाले जाएंगे। डॉ. माथुर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एडीजी आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण के पद पर कार्यरत थीं।

एसीबी दोनों अधिकारियों के पदीय दायित्व के दौरान किसी निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और संपत्तियों की खरीद में अनियमितता को भी जांच के दायरे में लेगी।

परिजन के नाम भी संपत्तियां

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अजबगढ़ रिसॉर्ट में सीनियर आइएएस शिखर अग्रवाल के नाम भी आठ विला खरीदे गए। उनके दोनों बेटों के नाम चार और सास-ससुर के नाम चार विला होने की जानकारी है। एसीबी इन सभी संपत्तियों और उनके भुगतान की कड़ियां जोड़ रही है।

उदयपुर में 10, अलवर में 8 विला

एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में मार्च 2026 में डॉ. माथुर के नाम 10 विला 15-15 लाख में खरीदे गए। वहीं अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 16.5 लाख रुपए प्रति विला की दर से 8 विला खरीदे जाने की जानकारी मिली है। एसीबी के अनुसार दोनों अधिकारियों व उनके परिजन की ओर से खरीदे गए विला की कीमतें बाजार मूल्य से काफी कम दर्शाई गई थीं। अब इनके बाजार मूल्य, भुगतान के तरीके और स्रोत की जांच की जाएगी।

विला प्रकरण: जानिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या बोले?  

विला प्रकरण: राजस्थान कांग्रेस हमलावर, जानिए पूर्व मंत्री खाचरियावास क्या बोले?

Rajasthan News: 33 ‘भ्रष्ट’ अफसरों पर सीएम भजनलाल का सख्त एक्शन, वेतन वृद्धि और पेंशन रोकने के आदेश

ये भी पढ़ें
rajasthan govt strict action 33 officers salary pension withheld zero tolerance

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 9:20 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAS Shikhar Agrawal: ‘विला प्रकरण’ के बीच अब ‘प्रमोशन प्रकरण’, आइएएस शिखर अग्रवाल पर नए गंभीर आरोप, सरकार पर 100 करोड़ का भार!

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

पत्रिका पड़ताल: राजस्थान आने वाली VIP ट्रेनों में शराब तस्करी, दिल्ली-गुड़गांव से जयपुर पहुंच रही खेप; TTE-कांस्टेबल पकड़े गए

Train Liquor Smuggling
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: हाथी के दांत

patrika editor in chief gulab kothari
ओपिनियन

LPG Cylinder Price Hike: राजस्थान में दिवाली से पहले महंगाई का ज़ोरदार झटका! कमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में इज़ाफ़ा

jaipur commercial lpg cylinder price hike pre diwali 9 50 rupees increase
जयपुर

Jaipur Murder: भाभी से अफेयर के चलते हुई थी युवक की हत्या, आरोपी प्रेमी झुंझुनूं से गिरफ्तार

jaipur murder
जयपुर

राजस्थान के 7 पुलिस अफसरों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, RPS प्रेम कुमार भी शामिल

RPS Prem Kumar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.