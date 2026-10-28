Rajasthan News: 33 ‘भ्रष्ट’ अफसरों पर सीएम भजनलाल का सख्त एक्शन, वेतन वृद्धि और पेंशन रोकने के आदेश

राजस्थान में प्रशासनिक सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर बहुत कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा देने, राजकीय संसाधनों के दुरुपयोग और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वृहद शास्ति से जुड़े कुल 30 मामलों का कड़ाई से निस्तारण करते हुए राज्य सेवा के 17 सेवारत अधिकारियों की 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही, गंभीर मामलों में संलिप्त पाए गए 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने या में कटौती करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकार के इस ताबड़तोड़ और सख्त एक्शन से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।