राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: 22 जिला परिषदों और 124 पंचायत समितियों में मतदान, वोटिंग के बाद बाड़ेबंदी की तैयारी

Rajasthan Panchayat Election 2026 Second Phase Voting: जयपुर: राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 22 जिला परिषदों के 352 और 124 पंचायत समितियों के 2,197 वार्डों में बुधवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इससे नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और उनके पुत्रों सहित 8,404 दावेदारों का भविष्य तय होगा। इन वार्डों में मतदान के लिए मंगलवार को मतदान दल रवाना हो गए, जो शनिवार को उप-सरपंच चुनाव के बाद लौटेंगे।