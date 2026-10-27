Rajasthan : फिल्म ‘सूर्या’ के निर्माताओं, निर्देशक और अभिनेता सनी देओल को नोटिस, एसोसिएशन बोली- पूरे पेशे से नफरत सही नहीं

Rajasthan : प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन, राजस्थान ने आगामी फिल्म ‘सूर्या’ के ट्रेलर में डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों के चित्रण पर गंभीर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक और मुख्य अभिनेता सनी देओल को एडवोकेट मनीष कुमावत के जरिए विधिक नोटिस भेजा है। प्रेसिडेंट डॉ. विजय कपूर की ओर से जारी नोटिस में ट्रेलर में एक डॉक्टर को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए का बिल बनाने, 25 जांचें लिखने और प्रिस्क्रिप्शन के स्थान पर कमीशन लिखने के रूप में दिखाने पर आपत्ति जताई गई है। इसके बाद चिकित्सा संस्थान में तोड़-फोड़ और चिकित्साकर्मियों के साथ मारपीट के दृश्यों पर भी सवाल उठाए गए हैं।