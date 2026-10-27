Ashok Gehlot : ‘मोदी के जन्मदिन पर जले 33 लाख दीये’, अशोक गहलोत बोले- पर राजस्थान के मंदिरों में 2 लीटर तेल के भी लाले!

दीपावली पर घर-आंगन को रोशन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन देवस्थान विभाग के मंदिरों में दीपोत्सव की व्यवस्थाएं अब भी बजट की बाट जोह रही हैं। भगवान के विशेष शृंगार से लेकर भोग, फूल बंगला, दीपदान, रंगोली और अन्नकूट तक की धार्मिक परंपराओं के लिए मिलने वाली राशि अटकी हुई है। ऐसे में जयपुर समेत प्रदेशभर के मंदिरों में पंचपर्वा दीपावली के आयोजन की तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका है। स्थिति यह है कि रोशनी के लिए महज दो लीटर तेल और 50 दीपक देने की व्यवस्था है। लंबे समय से दीपदान के इस दायरे में विस्तार नहीं होने और इस बार बजट जारी होने में देरी ने मंदिरों की दीपावली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।