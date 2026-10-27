Patrika Expose: राजस्थान में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा का दुरुपयोग, आवेदकों की जगह एजेंट दे रहे टेस्ट

जयपुर. सुरक्षित ड्राइविंग की पहली शर्त यातायात नियमों की जानकारी है। इसी उद्देश्य से लाइसेंस जारी करने से पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। अब केंद्र सरकार इस टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जयपुर सहित प्रदेश में ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था में गड़बड़ी सामने आ रही है। यहां आवेदकों की जगह एजेंट ही परीक्षा देकर उन्हें लर्निंग लाइसेंस दिला रहे है। आरटीओ कार्यालयों के बाहर एजेंट इस काम के लिए आवेदकों से दस्तावेज लेते हैं और सारथी पोर्टल के जरिए आवेदन कर टेस्ट पूरा करते हैं। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस आवेदक के मोबाइल पर भेज दिया जाता है। ऐसे में आवेदक को न तो परीक्षा में पूछे गए सवालों की जानकारी होती है और न ही यातायात नियमों की समझ जांची जाती है।

इससे ऑनलाइन टेस्ट में पहचान की जांच और निगरानी की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में केवल पास होने के लिए जरूरी अंक बढ़ाने से क्या फायदा होगा, जब आवेदक की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ही परीक्षा दे सकता है?