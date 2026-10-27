पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में नकली नोटों का खेल बेनकाब, दिल्ली की जामा मस्जिद से निकला कनेक्शन

जयपुर. पंचायतीराज चुनाव और आगामी त्योहारों के सीजन के बीच बाजार में नकली नोट खपाने की साजिश का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम (सीएसटी) ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 500 रुपए के नोटों के रूप में कुल 3 लाख 45 हजार रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई है। पुलिस अब इस मामले में नकली नोटों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क और उनकी छपाई के ठिकाने का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के अनुसार, एनडीपीएस यूनिट से मिली सूचना के आधार पर सीएसटी ने नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड निवासी शाहवाज खान (33) को पकड़ा।