जयपुर की इन 56 कॉलोनियों के लिए खुशखबरी, दिवाली के बाद यहां शुरू होगी बीसलपुर पानी की सप्लाई

जयसिंहपुरा टंकीः ऑरेंज सिटी कॉलोनी, नारायण कॉलोनी, नारायण विहार कॉलोनी, हरि कुंज कॉलोनी, गोविंद विल्स कॉलोनी, रॉयल सिटी कॉलोनी, नारायण विहार ब्लॉक, रिबालू रेजीडेंसी कॉलोनी, अदवादी की ढाणी, नीलकंठ कॉलोनी, री रेजीडेंसी, हीरा महाराज पंडित की ढाणी, जयसिंहपुरा विलेज, प्रेम मार्ग कॉलोनी, बीड की ढाणी और आवासीय कॉलोनी।



बासड़ी स्कूल टंकीः श्री गणेश विहार, श्याम सरोवर, हंस वाटिका कॉलोनी, संता कुंज विहार, मंगल विहार और गोकुल कृष्णम रेजीडेंसी।



कृष्णा वन टंकीः मुकुंद वाटिका, रामपुरा, द्वारिका प्रीमियम रेजीडेंसी, पंडित की ढाणी, रामपुरा, मीणा की ढाणी और भोजियावास।



सिवांर टंकी: हनुमान नगर, विनायक विहार, गौतम विहार, मारूति नगर, अंशिका विहार, गणेश नगर-16, सुशांत विहार, पटेल नगर, मारूति नगर विस्तार, रूप विहार, श्री बालाजी विहार, बूची की ढाणी, गणपति कॉलोनी, हनुमान वाटिका कॉलोनी, अनुराग कॉलोनी रिप विहार, गोविंद विहार, बाला विहार, जालिंधा नगर, शिव नगर कॉलोनी।