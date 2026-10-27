जिम में अचानक मौत… राजस्थान में आए दिन सामने आ रहे ऐसे मामले; रहस्य बनीं वजह ढूंढ़ने में मेडिकल सिस्टम बेबस

जयपुर। सेहत बनाने के लिए जिम में पसीना बहाते हुए कोई अचानक गिर पड़े और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या वजह दिल की बीमारी थी या कोई दूसरा कारण? और अगर मौत हो गई, तो क्या मेडिकल जांच भी हमेशा इसकी वजह बता पाती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। 18 से 45 वर्ष के लोगों में संदिग्ध अचानक हृदय मृत्यु के मामलों पर हुए एक अध्ययन के आंकड़े इसकी गंभीरता सामने रखते हैं। अध्ययन में 35.6 फीसदी मामलों में पोस्टमार्टम के बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।