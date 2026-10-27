27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जिम में अचानक मौत… राजस्थान में आए दिन सामने आ रहे ऐसे मामले; रहस्य बनीं वजह ढूंढ़ने में मेडिकल सिस्टम बेबस

सेहत बनाने के लिए जिम में पसीना बहाते हुए कोई अचानक गिर पड़े और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या वजह दिल की बीमारी थी या कोई दूसरा कारण?
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 27 Oct 2026, 7:34 AM IST

medical team

मौत की वजह ढूंढ़ने में मेडिकल सिस्टम बेबस। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। सेहत बनाने के लिए जिम में पसीना बहाते हुए कोई अचानक गिर पड़े और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या वजह दिल की बीमारी थी या कोई दूसरा कारण? और अगर मौत हो गई, तो क्या मेडिकल जांच भी हमेशा इसकी वजह बता पाती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। 18 से 45 वर्ष के लोगों में संदिग्ध अचानक हृदय मृत्यु के मामलों पर हुए एक अध्ययन के आंकड़े इसकी गंभीरता सामने रखते हैं। अध्ययन में 35.6 फीसदी मामलों में पोस्टमार्टम के बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

करीब 29 फीसदी मामलों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ हार्ट अटैक सामने आया, जबकि 15 मामलों में हृदय की संरचनात्मक बीमारियां मिलीं। ये चौकाने वाले आंकड़े इंडियन हार्ट जर्नल की रिपोर्ट में शामिल है। यह अध्ययन केवल जिम में हुई युवा मौतों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि 18 से 45 वर्ष के युवाओं में संदिग्ध रूप से अचानक हृदय मृत्यु के मामलों का अध्ययन है। मेडिकल जांच की चुनौती के साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ा है-ऐसी घटनाओं के दौरान जान बचाने के लिए जिम कितने तैयार है?

राजस्थान में संचालित जिम की कुल संख्या और व्यायाम के दौरान होने वाली मौतों का अलग सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। डॉ. शर्मा के अनुसार, जिम सहित स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों में पंजीकरण, सुरक्षा मानक, आपातकालीन प्रशिक्षण और मौतों का पारदर्शी रिकॉर्ड जरूरी है। जब तक सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक समस्या का वास्तविक आकार सामने लाना और जवाबदेही तय करना मुश्किल रहेगा।

आए दिन सामने आ रहे हैं मामले

राजस्थान में भी जिम और व्यायाम के दौरान अचानक मौत की घटनाएं सामने आती रही हैं। चूरू के सरदारशहर में दो दिन पहले 49 वर्षीय सरकारी स्कूल प्रिंसिपल की ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अबानक गिरने के बाद मौत हो गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए।

कोटा में बॉडी बिल्डर और भाजपा नेता की वर्कआउट के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई थी। बीकानेर में 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। भारी वजन उठाने के प्रयास में बारबेल उनकी गर्दन पर गिर गई।

जयपुर में गत माह जिम के पहले ही दिन 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह एक्सरसाइज कर रहा था, तभी असहज महसूस करने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

इन घटनाओं में परिस्थितियां अलग-अलग थीं। हर मामले में मौत का कारण हृदय संबंधी हो, यह मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन ये घटनाएं यह सवाल जरूर खड़ा करती हैं।

सरकार के सामने ये 5 सवाल

1. प्रदेश में कुल कितने जिम और फिटनेस सेंटर संचालित हैं?
2. इनमें से कितने पंजीकृत हैं और उनके निरीक्षण की जिम्मेदारी किस विभाग की है?
3. जिम में हुई मौतों का अलग रिकॉर्ड किस विभाग के पास है?
4. क्या जिम में प्रशिक्षित ट्रेनर, सीपीआर प्रशिक्षण व आपातकालीन सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित है?
5. जिम में मौत होने पर जिम की भूमिका, सुरक्षा इंतजाम और संभावित लापरवाही की जांच के लिए क्या मानक तय हैं?

क्यों उलझ जाती है जांच?

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. जी.एल. शर्मा के अनुसार, ईसीजी में बदलाव मिलने पर हृदय संबंधी कारणों की पहचान में मदद मिलती है। कुछ मामलों में अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाने पर इसका पता नहीं चलता। करीब 50 से 60 फीसदी मामलों में मौत का कारण हृदय संबंधी नहीं पाया गया है। ऐसे में मौत के कारणों का निर्धारण परिस्थितियों और उपलब्ध जांच पर निर्भर करता है। यानी अचानक मौत की जांच को केवल हार्ट अटैक की पुष्टि या खंडन तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

बीकानेर जिले में सरपंच चुनाव के बाद बवाल : 50 हुड़दंगियों को सेंट्रल जेल भेजा, वीडियो फुटेज से हो रही अन्य की पहचान

ये भी पढ़ें
bikaner

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 7:34 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जिम में अचानक मौत… राजस्थान में आए दिन सामने आ रहे ऐसे मामले; रहस्य बनीं वजह ढूंढ़ने में मेडिकल सिस्टम बेबस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : आचार संहिता के बीच विभाग ने खोलीं 65 नई खानों की नीलामी, जालौर में सबसे ज्यादा 24

rajasthan mines department opened 65 new khan auction model code of conduct
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, जानें आगामी दिनों का पूर्वानुमान

rajasthan weather change again know coming days forecast
जयपुर

Rajasthan: बिना ड्यूटी किए सैलरी ‘छाप’ रहे पीडब्ल्यूडी-स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, 59 में 38 मिले गैरहाजिर

jaipur pwd
जयपुर

Diwali Train: ट्रेनों में बाथरूम के पास भी जगह नहीं, दिवाली से 13 दिन पहले ही ठसाठस भरकर निकल रहीं गाड़ियां

Jaipur railway station
जयपुर

Jaipur News: होटल के अंदर चल रहा था जुए का खेल, मैनेजर समेत 8 गिरफ्तार, 69 हजार की राशि बरामद

jaipur hotel
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.