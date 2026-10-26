Rajasthan: बिना ड्यूटी किए सैलरी ‘छाप’ रहे पीडब्ल्यूडी-स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, 59 में 38 मिले गैरहाजिर

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे पीडब्ल्यूडी के कार्यालयों की जांच की। दल ने अधीक्षण अभियंता सिटी-तृतीय कार्यालय और सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के गांधीनगर स्थित अनुभाग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 14 अधिकारी-कर्मचारियों में से 10 अनुपस्थित पाए गए। सरकारी कार्यालयों में इतनी बड़ी संख्या में कार्मिकों का नहीं मिलना विभागीय निगरानी और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। वहीं, विभिन्न कार्यों के लिए दफ्तर पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।