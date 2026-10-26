जयपुर के MNIT कैंपस में मिला लेपर्ड शावक का शव, शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई ये बात

जयपुर. जयपुर के एमएनआईटी परिसर के पीछे जंगल में मादा तेंदुए के शावक का शव मिला है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शावक की उम्र 7 से 8 महीने बताई जा रही है और साथ ही अभी तक मौत का कारण प्राकृतिक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शावक का शव स्मृतिवन में रहने वाली मादा लेपर्ड पूजा के टेरिटरी क्षेत्र में मिला है। शावक का शव मिलने के बाद वन्यजीवों की गतिविधियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।