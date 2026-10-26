26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर के MNIT कैंपस में मिला लेपर्ड शावक का शव, शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई ये बात

जयपुर के MNIT परिसर में 7-8 महीने के तेंदुए के शावक का शव मिला। मादा लेपर्ड पूजा के इलाके में शव मिलने के बाद वन विभाग ने पोस्टमार्टम कराया, जिससे मौत की वजह पता चल सके।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Updated: 26 Oct 2026, 3:55 PM IST

Leopard Cub Found Dead

Ai Generated Image

जयपुर. जयपुर के एमएनआईटी परिसर के पीछे जंगल में मादा तेंदुए के शावक का शव मिला है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शावक की उम्र 7 से 8 महीने बताई जा रही है और साथ ही अभी तक मौत का कारण प्राकृतिक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शावक का शव स्मृतिवन में रहने वाली मादा लेपर्ड पूजा के टेरिटरी क्षेत्र में मिला है। शावक का शव मिलने के बाद वन्यजीवों की गतिविधियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

झालाना का 'किंग' राणा एक महीने से लापता

इसके अलावा जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व का चर्चित तेंदुआ राणा पिछले एक महीने से लापता है। राणा को आखिरी बार 25 सितंबर 2026 को शाम की सफारी के दौरान देखा गया था। इसके बाद से उसकी कोई नई तस्वीर या झलक सामने नहीं आई है। 26 अक्टूबर तक उसे लापता हुए 31 दिन हो चुके हैं। वन विभाग की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है।

राणा कोई आम तेंदुआ नहीं है। वह झालाना जंगल का डोमिनेंट मेल यानी प्रभावशाली नर तेंदुआ माना जाता है। पर्यटकों के बीच भी उसकी खास पहचान रही है। सफारी के दौरान वह अक्सर पर्यटकों की गाड़ियों के सामने आ जाता था और इंसानों या गाड़ियों से ज्यादा घबराता नहीं था। इसी वजह से उसे झालाना का 'हीरो' और 'किंग' भी कहा जाता है।

48 कैमरा ट्रैप से की जा रही तलाश

राणा को ढूंढने के लिए वन विभाग ने झालाना और आमागढ़ के जंगलों में करीब 48 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। ये कैमरे जंगल के उन रास्तों और पानी के स्रोतों के पास लगाए गए हैं, जहां तेंदुओं की आवाजाही होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही वन विभाग की चार टीमें जंगल के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।

चित्तौड़गढ़ में तारों में फंसकर मादा लेपर्ड की मौत

वहीं, एक अन्य मामले में चित्तौड़गढ़ के बेगूं क्षेत्र के नाथू रामजी का खेड़ा गांव में खेत के चारों ओर लगी लोहे की जालीदार तारबंदी में फंसने से मादा लेपर्ड की मौत हो गई। रविवार सुबह करीब 9 बजे एक ग्रामीण ने लेपर्ड की दहाड़ और छटपटाने की आवाज सुनी। मौके पर पहुंचने पर वह तारों में बुरी तरह उलझी मिली। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। दोपहर करीब 12 बजे रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड को तारों से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

Rajasthan Crime: पोती की हत्या के आरोपी दादा को कोर्ट ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, अब खुलेगा मर्डर का राज

ये भी पढ़ें
Bundi Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 3:55 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के MNIT कैंपस में मिला लेपर्ड शावक का शव, शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई ये बात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 5 लाख में सौदा कर वनरक्षक भर्ती में दिलाई डमी कैंडिडेट से परीक्षा, दोनों आरोपी गिरफ्तार

Van rakshak bharti
जयपुर

Rajasthan : ‘राजनीति में शब्दों की मर्यादा जरूरी’, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, दीया कुमारी-शेखावत बोले

Madan Rathore counterattack on Mallikarjun Kharge statement
जयपुर

Indian Railway News: पटरी पर दौड़ पड़ी राजस्थान से पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली नई खातीपुरा–संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए रूट और शेड्यूल

Khatipura Santragachi Express
जयपुर

Public Ka Panna: दिवाली के सीजन में जयपुर के बाजारों में गंदा पानी, दुकानदार परेशान; कॉलोनियों में भी हाल बेहाल

jaipur public ka panna
जयपुर

राजस्थान में 150 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वालों के लिए बड़ा एलान, घर की छत पर मुफ्त लगेगा सोलर रूफटॉप

pm surya ghar yojana
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.