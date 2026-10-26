Rajasthan : ‘राजनीति में शब्दों की मर्यादा जरूरी’, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, दीया कुमारी और शेखावत भी बोले

Rajasthan : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान की राजस्थान के BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निंदा की। मदन राठौड़ ने कहा कि राजनीति में विरोध हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है। राठौड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। मदन राठौड़ ने कहा कि विरोध करें, सरकार की गलतियां बताएं, आलोचना करें। पर किसी व्यक्ति को अपमानित करने वाली भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में इससे अधिक हल्कापन नहीं हो सकता है। मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। साथ पूरी भाजपा इस बयान की कड़ी निंदा करती है।