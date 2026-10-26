Rajasthan: 5 लाख में सौदा कर वनरक्षक भर्ती में दिलाई डमी कैंडिडेट से परीक्षा, दोनों आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020 में असली अभ्यर्थी की जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि नौकरी हासिल करने के लिए पांच लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। इसके बाद डमी अभ्यर्थी ने मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा केंद्र में पहुंचकर न केवल परीक्षा दी, बल्कि प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर भी फर्जीवाड़ा किया। SOG अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।