Rajasthan News: कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट में आग से हड़कंप, जानिए वजह और कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन?

हादसे के तुरंत बाद कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उच्च अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें हादसे के कारणों की समीक्षा की गई। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि कूलिंग टावर के भीतर किसी तकनीकी मेंटेनेंस कार्य के दौरान निकली चिंगारी ने वहां मौजूद प्लास्टिक मटीरियल को पकड़ लिया। थर्मल प्रबंधन ने इस पूरे मामले की तकनीकी जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया है, जो यह पता लगाएगी कि क्या मरम्मत कार्य के दौरान आवश्यक फायर सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन किया गया था या नहीं।