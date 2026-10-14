राजस्थान जिला परिषद चुनाव में BJP प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन क्यों हुआ खारिज?

बता दें कि पंचायती राज चुनाव के तहत बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर प्रज्ञा गुर्जर का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इसके चलते वार्ड 19 में चुनावी मुकाबले की तस्वीर बदल गई। कांग्रेस ने इस वार्ड से प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन आयु संबंधी पात्रता पूरी नहीं होने के कारण उनका नामांकन खारिज हो गया। नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रेमबाई के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिकता नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।