14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झालावाड़

राजस्थान जिला परिषद चुनाव में BJP प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन क्यों हुआ खारिज?

राजस्थान के झालावाड़ जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वार्ड-19 से प्रत्याशी प्रज्ञा गुर्जर का निर्धारित आयु से कम होने के कारण नामांकन खारिज हो गया। इससे बीजेपी प्रत्याशी प्रेमबाई के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है।
2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

Oct 14, 2026

jhalawar zila parishad election 2026

झालावाड़ में बीजेपी की प्रेम बाई निर्विरोध निर्वाचित (फोटो सोशल मीडिया)

Jhalawar Zila Parishad Election 2026: झालावाड़ जिला परिषद चुनाव में वार्ड-19 से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा गुर्जर का नामांकन पत्र निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान हुई इस कार्रवाई से कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को झटका लगा है। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रेमबाई के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि पंचायती राज चुनाव के तहत बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर प्रज्ञा गुर्जर का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इसके चलते वार्ड 19 में चुनावी मुकाबले की तस्वीर बदल गई। कांग्रेस ने इस वार्ड से प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन आयु संबंधी पात्रता पूरी नहीं होने के कारण उनका नामांकन खारिज हो गया। नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रेमबाई के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिकता नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

जिला परिषद के 46 और पंचायत समिति के 112 नामांकन खारिज

झालावाड़ में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान जिला परिषद सदस्य पद के 46 और प्रथम चरण में पंचायत समिति सदस्य पद के 112 नामांकन निरस्त कर दिए गए। वहीं, द्वितीय चरण के चुनाव के लिए बुधवार को पंचायत समिति सदस्य पद पर 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि बुधवार को जिला परिषद और प्रथम चरण की पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई। जांच के दौरान जिला परिषद सदस्य पद के 46 नामांकन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए। वहीं, प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति सदस्य पद के 112 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए।

डग में 65 नामांकन निरस्त

प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति सदस्य पद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा में डग पंचायत समिति में सर्वाधिक 65 नामांकन निरस्त किए गए। इसके अलावा भवानीमंडी में 38, मनोहरथाना में 5 और अकेलरा में 4 नामांकन पत्र निरस्त हुए।

खानपुर में सबसे ज्यादा नामांकन

द्वितीय चरण के चुनाव के लिए बुधवार को पंचायत समिति सदस्य पद पर कुल 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें खानपुर पंचायत समिति में 16, पिड़ावा में 8 तथा बकानी और झालरापाटन में एक-एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। द्वितीय चरण के तहत नामांकन प्रक्रिया जारी है।

अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: फायरिंग किसने की, अब भी रहस्य; आरोपियों के घरों पर जल्द गरजेगा बुलडोजर

ये भी पढ़ें
atar singh bhadana murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 09:49 pm

Published on:

14 Oct 2026 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / राजस्थान जिला परिषद चुनाव में BJP प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन क्यों हुआ खारिज?

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

राजस्थान में खाकी पर दाग! तस्करी का सौदा करते 14 लाख रुपए कैश के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार

constable arrested in jhalawar
झालावाड़

‘सीढ़ियों से गिरने’ की झूठी कहानी से मानव तस्करी और 100 करोड़ के घोटाले तक, झालावाड़ पुलिस ने खुद दर्ज कीं 19 FIR

Jhalawar Crime News
झालावाड़

युवती को बेचने की फिराक में थे, राजस्थान पुलिस ने समय रहते दबिश देकर छुड़ाया; तीन गिरफ्तार

Maharashtra Nashik Conversion Case
झालावाड़

Rajasthan: बस स्टैंड से 60 लाख की स्मैक बरामद, दो तस्कर मौके से दबोचे, हो सकता है बड़ा खुलासा

Jhalawar crime
झालावाड़

झालावाड़ में रिश्तों का कत्ल: 2 साल में 20 हत्याएं, कहीं परिजन तो कहीं रिश्तेदार ही निकले गुनहगार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

jhalawar murder cases news
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.