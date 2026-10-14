राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, दो प्रत्याशियों के नामांकन खारिज

जानकारी के अनुसार, महेंद्र सारण ने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी का उल्लेख नहीं किया था। इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया। वहीं, वार्ड 11 से भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने की सूचना सामने आई है। इससे चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।