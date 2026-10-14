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राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, दो प्रत्याशियों के नामांकन खारिज

जोधपुर में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वार्ड 20 से प्रत्याशी महेंद्र सारण का नामांकन आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने पर खारिज हो गया। वहीं, वार्ड 11 से भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने की सूचना है।
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जोधपुर

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Arvind Rao

Oct 14, 2026

rajasthan panchayat elections

Rajasthan Panchayat Elections (Patrika Creative Photo)

Rajasthan Panchayat Election: जोधपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच जिला परिषद सदस्य के चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है। जोधपुर में कांग्रेस के दो प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज होने की सूचना है। इनमें वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सारण का नामांकन पत्र भी शामिल है।

जानकारी के अनुसार, महेंद्र सारण ने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी का उल्लेख नहीं किया था। इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया। वहीं, वार्ड 11 से भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने की सूचना सामने आई है। इससे चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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Updated on:

14 Oct 2026 03:00 pm

Published on:

14 Oct 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, दो प्रत्याशियों के नामांकन खारिज

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